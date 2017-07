Le conseil national de la modernisation de l'administration a tenu sa 2e session ordinaire, le 27 juillet 2017 à Ouagadougou. Une rencontre au cours de laquelle, les membres vont donner des orientations pour améliorer les performances de l'administration publique.

Après cinquante ans d'indépendance, la problématique de la modernisation de l'administration publique burkinabè demeure toujours préoccupante. Ainsi, le gouvernement a décidé de se bâtir une administration moderne et efficace en adoptant en 2011, le Plan stratégique décennal de modernisation de l'administration publique (PSDMA). Il a été suivi par la mise en œuvre du conseil national de modernisation de l'administration.

Un organe décisionnel qui donne les orientations politiques. Les membres du comité de pilotage du conseil ont tenu leur 2e session ordinaire, le jeudi 27 juillet 2017 à Ouagadougou, pour examiner les résultats du PSDMA. « La présente session nous offre l'opportunité de faire le bilan à mi-parcours pour apprécier les résultats atteints et nous fixer des objectifs clairs pour l'exercice suivant », a souligné le ministre en charge de la fonction publique, Clément Sawadogo.

« Je me réjouis de la tenue de cette session ordinaire qui nous permet de passer en revue le vaste chantier de la modernisation de l'administration. Un chantier qui conditionne la réussite du PNDES», a déclaré le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Une situation qui nécessite des changements sur la qualité du service public, la valorisation des ressources humaines, l'accessibilité, l'innovation, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. « Ce sont autant de défis à relever pour impulser une dynamique nouvelle et durable à notre administration », a-t-il ajouté.

Pour lui, les attentes des citoyens et des usagers vis-à-vis des services publics sont de plus en plus fortes et diversifiées. C'est pourquoi, le chef du gouvernement a exhorté les membres du conseil à être davantage à l'écoute des populations afin d'anticiper leurs attentes. « J'invite chacun des fils de ce pays à adopter ce slogan, la modernisation de l'administration au Burkina Faso ne se fera pas sans moi! », a dit Paul Kaba Thiéba. Son engagement est salué par le ministre Clément Sawadogo, président du comité de pilotage.

Un engagement qui, selon lui, a permis d'impulser le dispositif du pilotage de la modernisation de l'administration qui connaît une mise en œuvre effective depuis 2016. Toute chose qui favorise la mise en œuvre des actions dans un cadre plus concerté et plus efficient.