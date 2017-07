Burkina Faso: Sortie de promotions à l'ENAREF - La cuvée "réforme" apte à renforcer l'administration financière

L'Ecole nationale des régies financières (ENAREF) a officiellement clos son année académique 2016-2017, le jeudi 27 juillet, à Ouagadougou. Elle a mis à l'occasion, 299 nouvelles compétences au profit de l'administration financière burkinabè.

L'année académique 2016-2017 a officiellement pris fin à l'Ecole nationale des régies financières avec la sortie de la 28ème promotion sous le thème : «Civisme fiscal et lutte contre la fraude». En effet, le jeudi 27 juillet 2017, à Ouagadougou, ce sont 299 nouvelles compétences de plusieurs nationalités qui ont reçu leur parchemin et iront ainsi renforcer leurs administrations financières respectives. Il s'agit, entre autres de 67 comptables, 68 financiers, 75 fiscalistes, des cycles A, B et C ainsi que 7 formés en économie et développement et 14 en aménagement du territoire.

Cette cuvée a pour nom de baptême ‘'Réforme", eu égard aux nombreuses réformes déjà entreprises au sein de l'administration financière burkinabè, selon la secrétaire d'Etat chargée de l'aménagement du territoire, Pauline Zouré, représentant la ministre en charge de l'économie. Elle a indiqué que les résultats obtenus rassurent quant aux capacités des lauréats à soutenir de façon efficace et durable la mise en œuvre des missions du département des finances. «Ces résultats sont à votre mérite mais aussi à celui de vos braves enseignants et encadreurs qui vous ont outillés par des enseignements théoriques et pratiques... », a-t-elle reconnu. Toutefois, Mme Zouré a rappelé aux sortants que le plus important est ce que les populations attendent d'eux. «Le parchemin ne vaut que ce que vaut le titulaire», a-t-elle indiqué, paraphrasant la citation de l'écrivain burkinabè Nazi Boni.

Le parrain de la promotion, l'ancien gouverneur de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest, Damo Justin Barro, a invité ses filleuls à contribuer davantage au rayonnement de leur école, ‘'aujourd'hui, un pôle d'excellence en matière de formation en finances publiques". Il les a également appelés à mettre en évidence les bonnes pratiques apprises à travers un comportement irréprochable, une conscience professionnelle et une expertise ‘'sans faille". «En tant que produits de l'ENAREF, votre soutien sera apprécié... », a assuré le parrain.

Le directeur général de l'ENAREF, Dr Nébila Amadou Yaro, a souligné que des sessions de formation universitaire en fiscalité et en gestion de l'entreprise, en analyse et politiques économiques et en gestion du cycle des marchés publics, ont été organisées au cours de la formation. Mais, a-t-il relevé, les résultats engrangés ne doivent pas occulter la faible capacité d'accueil des infrastructures scolaires, l'insuffisance des ressources humaines, l'indisponibilité de certains enseignants vacataires et l'absence d'un statut motivant pour les enseignants permanents et les contractuels administratifs. Qu'à cela ne tienne, ces contraintes n'ont aucunement entaché la qualité de la formation dispensée, a rassuré le DG de l'ENAREF.

Il est convaincu qu'avec les connaissances acquises, les élus du jour vont jouer leur rôle dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES). Le DG de l'ENAREF a aussi décliné les perspectives de l'école pour la rentrée prochaine. Ainsi, fort de son engagement à promouvoir les valeurs de professionnalisme, l'ENAREF va innover avec l'ouverture du cycle supérieur de la statistique, celui des conseillers en statistique et analyse du développement. Il s'agit également de renforcer et d'institutionnaliser l'ouverture de l'ENAREF à l'extérieur, de prospecter l'ouverture de nouvelles filières et de faire de l'école un pôle d'excellence régional d'enseignement, de recherche appliquée dans le secteur de l'économie et des finances publiques et de passer de la norme ISO 9001 version 2008 à la version 2015. Le délégué général des élèves de l'ENAREF, Hyacinthe Ilboudo, a traduit la détermination des élèves en fin de formation à s'investir dans l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la gestion axée sur les résultats en général et du budget-programme en particulier.