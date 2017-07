Sénégal: La Plateforme de Veille des Femmes pour l'ouverture d'un dialogue post-électoral immédiat

Photo: EttuJamm

Mme Catherine Samba-Panza à côté de M. Doudou Ndir et Mme Bineta Diop

DÉCLARATION DE LA PLATEFORME DE VEILLE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ

La Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité « Ettu Jamm - Espace de paix », composée de plus de cinquante organisations féminines de la société civile, déroule depuis 2012, conformément à ses missions, ses activités d’observation, de veille et de médiation.

Nous, Plateforme de Veille des femmes pour la Paix et la Sécurité,

Considérant les dispositions de :

- la Résolution 1325 et suivantes du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité,

- le Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ( Protocole de Maputo),

- la Déclaration Solennelle pour l’Egalité de Genre en Afrique,

- L’Acte additionnel sur l’égalité des droits entre les femmes et les hommes pour le développement durable dans l’espace CEDEAO entre-autres.

La Plateforme de Veille des femmes pour la Paix et la sécurité, a déployé 60 Observatrices, 20 journalistes et 10 moniteurs, sur l’ensemble du territoire national et mis en place une Salle de veille ETTU-JAM qui a regroupé durant toute la journée les femmes leaders appuyées par des ressources humaines qualifiés incluant notamment des analystes politiques, juridiques et électorales, des spécialistes des questions de genre ; des Journalistes monitors, des opérateurs assurant le relais des informations récoltées sur le terrain.

Ce dispositif a permis de procéder au monitoring du processus électoral à temps réels sur l’ensemble du territoire.

Nous félicitons

L’organisation à date échu des élections dans un climat globalement serein.

Le taux de participation acceptable notamment celui des femmes, des jeunes et des ainés ainsi que la détermination de la population à exercer leur devoir citoyen.

Nous déplorons avec vigueur la détérioration du climat de paix que le Sénégal a toujours connu durant ses périodes électorales notamment :

ü L’absence d’inscriptions sur les listes électorales d’électeurs en possession de leur carte ;

ü L’inaccessibilité des cartes pour une partie importante des électeurs ;

ü Le démarrage tardif du vote par endroit pour des raisons multiples dont l’absence du président, de l’assesseur ou du secrétaire au niveau des bureaux de vote, la destruction des abris provisoires, l’indisponibilité du matériel électoral

ü Le manque total ou partiel de bulletins de vote au niveau de certains de bureaux ;

ü La montée des violences physiques et verbales dans certaines localités

Nous fondant sur notre engagement dans la promotion de la paix par une participation effective des femmes dans la prévention des conflits, au Sénégal et en Afrique en général, notamment durant les processus électoraux par le moyen de la médiation, la mobilisation, le monitoring et l’observation électorale ;

Nous fondant sur les déclarations pour la paix et l’organisation d’élections apaisées faites par les femmes à la base recueillies lors des forums organisés dans les 14 régions

Nous fondant également sur les prières et l’écho fait par les autorités religieuses de différentes confessions, aussi bien musulmane que chrétienne

Convaincues que seuls l’installation et le maintien d’un climat apaisé durant tout le processus électoral, constitue la garantie d’une paix durable et d’une bonne gouvernance ;

La Plateforme formule les recommandations suivantes

- l’ouverture d’un dialogue post-électoral immédiat au lendemain du scrutin avec la mobilisation de tous les acteurs y compris ceux de la société civile ;

- La garantie aux citoyennes et citoyens l’expression de leur droit au vote ;

- La poursuite de la sensibilisation pour un meilleur comportement citoyen.

La plateforme remercie toutes les actrices et tous les acteurs qui ont rendu visite à la Salle de Veille ETU JAM :

- La délégation de la mission d’observation de l’Union africaine conduite par son excellence la Présidente Catherine Samba Panza

- SON EXCELLENCE l’ambassadrice du Canada au Sénégal, Madame Lise FILIATRAULT

- La Directrice régionale d’ONUFEMMES madame Diana Ofwona

- La Directrice d’ONUFEMMES en République Démocratique du Congo, Madame Awa NDIAYE SECK ;

- La délégation de la CENA conduite par son Président, Monsieur Doudou NDIR ;

- La Présidente de l’Observatoire national de la Parité, Madame Fatou Kiné DIOP ;

- Le délégué de la Cour d’Appel, le magistrat Pape Sambare DIOP ;

- La délégation de la Commission d’observation des acteurs de la société civile conduite par le Professeur Babacar GUEYE ;

La Plateforme se félicite également de la présence de sœurs et frères venant de la Gambie, du Libéria, de la Centrafrique etc.

La plateforme également adresse ses vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers qui l’ont accompagnée, notamment :

- ONU Femmes ;

- Haut-Commissariat des Droits de l’Homme (HCDH);

- UNFPA

La Plateforme de Veille des Femmes pour la Paix et la Sécurité, consciente de l’importance du rôle qu’elle joue dans la promotion d’un leadership féminin dans les questions de paix et de sécurité, s’engage à continuer de façon permanente son travail afin de contribuer considérablement à endiguer toute situation susceptible d’altérer la paix, l’unité et la concorde ainsi que la stabilité nationale autour de Ettu Diam pour un Disso permanent à travers la médiation, la mobilisation et le monitoring.