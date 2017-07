Burkina Faso: Gaz butane - Le président du Faso inaugure le dépôt de Péni

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a inauguré, le 29 juillet 2017 à Péni, le dépôt de gaz butane installé dans cette commune rurale située à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso.

Ce dépôt, d'une capacité de stockage de 2 100 tonnes, a coûté 19 milliards de F CFA. C'est la première phase du projet de délocalisation du site de la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures (SONABHY) de la cité de Sya à Péni.

La Société nationale burkinabè d'hydrocarbures (SONABHY) dispose d'un nouveau dépôt de gaz butane à Péni, commune rurale située à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Le chantier qui a débuté en juin 2015, constitue la première phase du projet de réalisation du site de dépôt pétrolier de la SONABHY à Péni. Quant à la deuxième phase, elle va consister au transfert de Bobo-Dioulasso en ces lieux, des hydrocarbures liquides, d'ici à deux ans.

Ledit dépôt inauguré le 29 juillet 2017 par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, comprend une installation de réception de camions-citernes pour l'approvisionnement du dépôt, constituée d'un pont bascule moderne, d'un poste de déchargement de camions, d'une sphère de 2 100 tonnes et d'un centre emplisseur automatisé de bouteilles de gaz de 250 tonnes par jour.

Il comprend également un important réseau de tuyauteries de gaz, d'un dispositif de lutte contre l'incendie avec un réservoir de 5 500 m3 d'eau, de 3 motopompes et des équipements d'intervention. L'infrastructure s'étend sur 30 hectares. A cela, s'ajoutent deux kilomètres de route bitumée reliant le site à l'axe Bobo-Dioulasso-Banfora. Le coût de ces investissements s'élève à environ 19 milliards F CFA, financés par la SONABHY.

Encourager la consommation du gaz

Ces infrastructures vont amener la société à augmenter sa capacité de stockage de 200 tonnes à 2 100 tonnes et la cadence de chargement de 33 tonnes à 250 tonnes par jour. Pour le directeur général de la SONABHY, Hilaire Kaboré, « l'inauguration marque le début de réponse durable au problème de disponibilité suffisante de gaz butane ». Il est aussi, selon lui, le point de départ d'un plan d'investissement portant sur le renforcement des capacités de stockage, avec pour objectif, 60 jours d'autonomie intérieure, la modernisation des installations et la déconcentration des points de stockage avec le renforcement de la présence dans les stockages côtiers.

Ce plan, a-t-il poursuivi, a un coût de 100 milliards de F CFA et a pour finalité, d'améliorer la capacité opérationnelle de la SONABHY afin de lui permettre de remplir sa mission, celle de construire des infrastructures de stockage pour garantir au pays, une sécurité énergétique suffisante. Déjà, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou, se réjouit de la performance de la SONABHY qui arrive de ses dires « à approvisionner régulièrement le pays en produits pétroliers de qualité et en gaz butane et à maîtriser la facture pétrolière du pays ».

Pour le ministre, la construction du dépôt est en phase avec le volet énergétique du Plan national de développement économique et social (PNDES). Il prévoit le renforcement de la capacité de stockage du pays, à travers l'augmentation des capacités de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, l'extension des sites de dépôt de produits pétroliers et le renforcement des capacités de stockage des pays côtiers. Stéphane Sanou a invité la SONABHY à créer des conditions pour améliorer la consommation du gaz, afin de faire baisser substantiellement la consommation du bois et du charbon et préserver ainsi l'environnement. Le gouvernement, a-t-il rassuré, va apporter sa contribution à toute initiative encourageant la consommation du gaz.

Il a appelé la population de Péni à respecter les consignes de sécurité sur le site. Le chef de Péni, Sékou Ouattara et le maire Abdoulaye Ouattara ont tous reconnu l'apport du dépôt de la SONABHY à l'accroissement économique de la localité et ont souhaité l'emploi des jeunes de la commune à ce dépôt. En marge de l'inauguration du dépôt de gaz de Péni, la SONABHY a organisé un cross populaire le 27 juillet, ainsi qu'une foire du gaz, dans la ville de Bobo-Dioulasso. Selon les organisateurs, l'objectif de cette foire qui s'est tenue du 27 au 30 juillet, c'est de permettre à la population, de se familiariser avec l'utilisation du gaz butane, en se procurant notamment des bouteilles et des accessoires.

Le président du Faso apprécie

« L'inauguration du dépôt de gaz butane de la SONABHY est une grande fierté pour le Burkina Faso et une victoire pour assurer la sécurité énergétique de notre pays. Je me réjouis d'inaugurer ce site moderne et automatisé qui viendra renforcer les capacités du dépôt et de distribution de gaz pour le moment et ainsi des produits liquides d'ici à deux ans. C'est une politique de rapprochement de la SONABHY et de ses dispositifs énergétiques aux populations. Péni est un long maillon de la consolidation des infrastructures de la SONABHY sur le territoire national. La première phase pour le gaz a coûté 19 milliards F CFA. Bientôt, nous allons mettre en place les aspects qui concernent les hydrocarbures liquides. Ce sont des investissements importants. Il faut souhaiter que l'Etat continue de soutenir la société et de poursuivre son désengagement en termes d'endettement envers la SONABHY pour lui permettre de continuer à faire ses réalisations ».