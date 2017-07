DÉCLARATION DE LA PLATEFORME DE VEILLE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ Plus »

Des informations de Confidentiel Afrique renseignent que le Président Macky Sall, apprenant la nouvelle, a demandé à son Premier ministre de casser le contrat et qu'on rétablisse les clauses antérieures en poursuivant le processus entre Tigo et le Groupe Wari. Le Directeur général de l'ARTP, l'autorité de régulation, Abdoul Karim Sall a été saisi par le Premier ministre pour stopper cette grosse forfaiture. Nous y reviendrons

L'arrivée d'un deuxième opérateur français Free au Sénégal après celle d'un géant français Orange Sénégal, leader du marché fait trop dans la bouteille. Ce n'est pas une guerre entre deux jeunes entrepreneurs Yerim Sow et Kabirou Mbodje, c'est plus une bataille de notre souveraineté dans un domaine stratégique comme celui de la téléphonie.

Tout allait mieux. Selon nos informations, le Groupe Wari avait envoyé une due diligence à Tigo et s'était engagé à verser le financement à la date du 30 août prochain. L'entrepreneur Kabirou Mbodje avait décaissé la bagatelle de 10 millions de dollars pour l'opération de cession. Comment peut -on attendre jusqu'à ce moment précis pour disjoncter les câbles ?

Selon des informations crédibles en possession de Confidentiel Afrique, le français Xavier Neil avait approché le Groupe Wari et voulait à tout prix entrer dans le capital en tant que partenaire technique à hauteur de 90%. Wari s'y était opposé et avait rejeté l'offre de Free purement et simplement. Le français Xavier Neil dans son obsession d'entrer dans les câbles du contrat de rachat de Tigo par Wari a multiplié les manœuvres pour saboter le processus presque bouclé et faire couler les chances de l'entrepreneur Kabirou Mbodje,

