Sur les 7 bureaux de ce centre de vote de la commune de Fann-Point E-Amitié, la coalition dirigée par le maire de Dakar, Khalifa Sall, a raflé les 4. Au total, les inscrits sont au nombre de 3714 et 1879 d'entre eux ont voté. Les coalitions Ndawi Askan Wi de Ousmane Sonko, Pur et Osez l'avenir de Aissata Tall Sall ont également obtenu quelques voix.

La tête de liste de la coalition gagnante Wattu Senegaal, Me Abdoulaye Wade, a été battue dans son propre bureau et son centre de vote qu'est le lycée d'enseignement franco-arabe Cheikh Mouhamadou Mbacké de Point E. Dans ce centre, c'est la coalition Mankoo Taxawu Senegaal qui est arrivée en tête avec 637 voix, suivie de la coalition Benno Bokk Yaakaar, 605 voix, et de la coalition gagnante Wattu Senegaal, 308 voix.

Et de poursuivre: «c'est un crime de forfaiture, Macky Sall ne peut même pas organiser des élections». La tête de liste de la coalition gagnante Wattu Senegaal a aussi déploré ce qui s'est passé à Touba, avec notamment le retard du démarrage du vote et le saccage des bureaux de vote.

