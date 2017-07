Togo: A chacun son pôle pour faire ébranler le pouvoir RPT / UNIR

En tout cas une des stratégies de CAP 2015, c'est celle qui dicte l'organisation le 03 Août prochain d'une marche suivie de meeting qu'il organise pour éclamer plus de consensus en vue des réformes politiques et de la décentralisation du pays.

Invitée hier de nos confrères de Pyramide Fm dans leur émission hebdomadaire, D12, la présidente de CAP 2015, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, a confié qu'au " dernier contact avec Tikpi Atchadam, un militant de longue date" il leur a signifié qu' "on n'a pas besoin de nous mettre en regroupement, mais que chacun mobilise de son côté, qu'on créée des pôles, et après on fera la jonction".

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.