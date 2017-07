Cameroun: Mercato - Voici pourquoi la Chine fait courir les footballeurs camerounais

Au sein du Jiangsu Suning, le Camerounais évolue sous les ordres du célèbre entraîneur italien Fabio Capello et du milieu de terrain brésilien, ancien de Chelsea, Ramires. Après dix ans passés en France, entre la Ligue 2 et surtout la Ligue 1, le joueur formé à la Kadji Sport Academy évolue seulement dans son deuxième pays étranger.

Sollicité par le club anglais de Division One (D2 anglaise) Birmingham City, le capitaine des Lions indomptables a décliné l'offre britannique et a choisi la Chinese Super League. Benjamin Moukandjo a été donc transféré du Fc Lorient (relégué en Ligue 2 française) au club chinois du Jiangsu Suning au début de ce mois de juillet. L'attaquant a signé pour deux ans et un montant de 5,5 millions d'euros. Une bouffée financière pour le club français dont les offres concernant son ancien capitaine n'étaient guère supérieures.

Depuis lors, il est indéboulonnable au sein de l'équipe nationale, après avoir grandement contribué au sacre à la Can 2017, avec en prime le titre de meilleur joueur. A 22 ans, Christian Bassogog a le plus gros salaire annuel chez les footballeurs camerounais.

Issu de la Fondation Eto'o Samuel Sport (Fundesport) et passé notamment par Lion blessé de Fotouni au Cameroun, Christian Bassogog menait dans la plus grande discrétion sa jeune carrière professionnelle au Danemark, lorsque en novembre 2016, il fût appelé par Hugo Broos pour pallier le forfait d'Eric Maxim Choupo-Moting, en vue du match contre la Zambie, comptant pour la 2è journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018.

L'attaquant qui évoluait dans le modeste club de D1 danoise Aalborg pour un salaire non moins modeste, n'a pas raté la chance de sa vie. Bien que des sources annonçaient les sollicitations du club de Premier League Arsenal, le gaucher qui évolue à droite a choisi l'empire du milieu. Sur le plan sportif, Christian Bassogog s'épanouit en Chine. Il est titulaire indiscutable au sein de Henan Jianye et compte 6 buts en Chinese Super League depuis son arrivée.

Le meilleur joueur de la Can n'a pas résisté au salaire mirobolant proposé par le club chinois Henan Jianye. 7 millions d'euros (environ 4.550.000.000 Fcfa) par an, montant du transfert 35 millions d'euros (environ 22.750.000.000 Fcfa) pour une durée de cinq ans, ce sont des chiffres annoncés par la presse chinoise, lors du transfert de Christian Bassogog en février dernier.

