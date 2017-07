Cameroun: Réseaux sociaux - Motazé dénonce de faux comptes Facebook

Le second compte a été créé le 2 octobre 2015. Il ne présente que quelques photos du ministre lors des meetings et des conférences. Quant au troisième compte, il a rapidement été supprimé après le communiqué officiel de Louis Paul Motazé, paru mercredi, 27 juillet dernier, qui dénonce « des comptes Facebook qui ont été frauduleusement ouverts en son nom sur les réseaux sociaux ».

Sur le réseau social Facebook, il apparait trois comptes au nom de Louis Paul Motazé, le ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Le premier compte date de juin 2016. Il est vide, si ce n'est rempli de publications d'amis et de partages d'informations concernant le Port autonome de Kribi.

