Cameroun: Les malheurs des forces de défense camerounaises - Quand l'indiscipline s'invite dans les rangs

Les malheurs des forces de défense camerounaises:Quand l'indiscipline s'invite dans les rangs.Les nombreux actes d'indiscipline recensés au sein des troupes ces derniers mois déteignent son seulement sur le prestige des forces de défense mais menacent aussi son efficacité.

La grande muette a rarement fait parler d'elle comme ces derniers temps au Cameroun.Le récent rapport de l'ONG Amnesty international, «chambres de torture secrètes au Cameroun : violations des droits humains et crimes de guerre dans la lutte contre Boko Haram», a provoqué une levée de boucliers au sein de l'opinion.

Une frange de la population y voit plutôt un travail partial qui grossit de supposés abus des forces de défenses nationales contre les combattants du mouvement terroriste et les personnes arrêtées dans le cadre des différentes enquêtes, alors que l'ONG semble minorer les exactions de Boko Haram. Certains parlent même de soutien, de collusion, d'un agenda caché... Le rapport d'Amnesty international arrive au moment où les forces de dé- fense viennent d'être frappées par un double malheur : le naufrage d'un bateau logistique

du BIR au large de Debuncha dans la région su Sud-ouest et a fusillade à la compagnie de gendarmerie de Kousserie dans la région de l'Extrême nord.

C'est à croire que le sort s'acharnent contre cette composante essentielle de la nation camerounaise. D'où l'appel lancé par certaines associations pour un deuil national ou, tout au moins, que les drapeaux soient mis en berne. Parce qu'il s'agit d'une armée républicaine ayant fait serment d'«Honneur et fidélité», ce qui touche aux forces de défenses camerounaises interpelle et intéresse les citoyens au premier chef. Occasion peut-être de lever un pan de voile sur les méthodes de travail et quelques réalisations des forces de défense du Cameroun.

Pour garder « sauf l'honneur de l'armée camerounaise », le ministre camerounais de la défense rappelait encore aux militaires camerounais en janvier 2017 que seule la discipline peut aider une armée à être forte afin de vaincre l'ennemi. Les chroniques de ces dernières semaines dans l'armée camerounaise, n'ont pas été honorant. Le 14 juillet 2017, un jeune gendarme, le nommé Jude Woumessi a ouvert le feu sur ses camarades en poste à la compagnie de gendarmerie de Kousseri. Laissant sur le carreau son commandant de compagnie, deux frères d'arme et un civile. Le meurtrier affirmera par la suite avoir agi par vengeance.

Début juin 2017, des militaires camerounais engagés sur le front de lutte contre le groupe terroriste Boko Haram ont engagés un mouvement d'humeur pour revendiquer qu'ils soient payés, mieux traités selon les mêmes standards que ceux engagés dans le cadre de la force multinationale. Rien de bien grave, a-t-on précisé du côté du ministère de la défense (Mindef) . «Les militaires qui ont engagés un mouvement d'humeur, constituant une minorité (0,01% de l'effectif du secteur n°1), ont été ramenés en caserne. Sur cette instruction du Mindef aux différentes autorités militaires, des mesures immé diates ont été prises», a expliqué le chef de la division de la communication au Mindef, colonel Didier Badjeck.

Récemment encore le Mindef a proscrit le «syndicalisme» au sein de l'armée. Selon lui, il recèle un danger potentiel: celui de la division en une multitude de courants qui viendraient rompre l'unité des contingents. «Laisser des courants d'opinions variés s'affirmer dans les rangs, c'est cultiver des ferments de division», a insisté Joseph Beti Assomo. Le 11 janvier dernier, au cours de la présentation des vœux au ministre camerounais de la Défense, Joseph Beti Assomo avait été très clair dans ses propos. «Le haut commandemen ne tolèrera plus les revendications des hommes en treillis dehors des canaux réglementaires». Le patron des hommes en tenu saisissait alors cette occasion pour appeler les militaires à plus d'engagement et de détermination dans la préservation de l'intégrité territoriale du pays, mais surtout à plus de discipline. près de 1060 gendarmes sanctionnés en un an

De mai 2016 à mai 2017, 1058 gendarmes ont écopé de sanctions disciplinaires, selon un communiqué du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé de la Gendarmerie, Jean Baptiste Bokam. Après un conseil de discipline, quatre pandores sont en attente de révocation, tandis que trois attendent leur rétrogradation. Ces derniers pourraient ainsi rejoindre les 14, dont 11 élèves officiers gendarmes non brevetés, qui ont déjà été rétrogradés.

Après être passés devant la cour martiale, 128 pandores ont vu leur trajectoire professionnelle déviée. Pour des manquements au service, 133 officiers récalcitrants ont écopés d'affectations disciplinaires er transférés dans diverses régions du Cameroun. Selon le décret N°2001/188 du 25 juillet 2001portant statut particulier du corps des officiers d'active des forces de défenses, l'article 20 pré- voit en cas d'indiscipline et de faute grave des sanctions statutaires applicables aux officiers. Notamment «la radiation des tableaux d'avancement d'échelon, de grade et de concours, le retrait d'emploi par la mise en non activité ; la radiation des cadres ; le retrait d'emploi par la mise en non activité peut être partiel ou total, temporaire ou définitif». Il n'est pas aussi exclu que les indiscipline soient traduit devant le tribunal militaire.

Il y a deux ans, le 9 septembre 2015, environ 200 militaires camerounais ayant participé à la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (Minusca) ont manifesté à Yaoundé, revendiquant le versement de leurs primes attendues depuis des mois. Brandissant des pancartes hostiles à leur hiérarchie et criant leur dépit, ils ont défilé en rangs serrés au centre-ville de Yaoundé, avant de se diriger au Quartier général de l'armée, situé non loin du palais de l'Assemblée nationale. Le malaise ainsi manifesté dans la rue était le fruit d'un profond courroux apparu depuis plus plusieurs mois. Deux ans après la révolte dans les rues de Yaoundé, d'autres soldats camerounais au front de la guerre contre Boko haram se sont aussi soulevés le 03 juin 2017. On a vu des militaires armés barrer la route Kousséri-Maroua. Furieux, ces derniers se plaignaient de leurs conditions de travail.