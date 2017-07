Cameroun: L'université de Yaoundé II-Soa adopte un budget de 12 milliards

Jeudi 27 juillet 2017 s'est déroulé, le Conseil d'administration (Ca) de l'université de Yaoundé II, sous la présidence du professeur Maurice Tchuente.

Etaient ainsi à l'ordre du jour : le point sur le rapport financier pour rendre compte de l'exécution du budget de l'université de Yaoundé II (UYII) du 14 juillet 2017, le point sur les additifs budgétaires et sur les résolutions du Conseil d'université du 23 juillet 2017.

Au sortir de ce conseil, le budget adopté pour cet établissement public, au 14 juillet 2017, s'élève à 12 milliards 409millions 363 milles 916 FCFA. Cette enveloppe budgétaire sera dépensée à 73 % pour le fonctionnement et à 27% pour l'investissement. Cependant, les crédits totaux de paiements de l'université de Soa pour l'exercice 2017 s'élèvent à la somme totale de 14milliards 691 millions 347 mille 156 FCFA. Et ce en intégrant les enveloppes budgétaires de l'Institut des relations internationales (Iric) et de l'Institut de formation et de recherche démographique (Iford), dont la validation se fait hors Conseil d'administration de l'UYII.

En ajoutant également les budgets des annexes de la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp). Après avoir présenté et analyser la situation budgétaire par programme, par structure, et faire un diagnostic sommaire devant aboutir à quelques recommandations, le contrôleur financier a suggéré la mise en place d'une stratégie de mobilisation des ressources. Il est question de permettre à l'université d'atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs contenus dans son projet annuel de performance pour le compte de l'exercice 2017. Et se projeter dans une dynamique de renforcement des capacités de production.

En raison des perspectives de réduction des interventions de l'Etat, apprend-on, l'université devra se tourner vers d'autres bailleurs de fonds nationaux et internationaux pour financer ses grands projets d'amélioration de la qualité et du volume de ses infrastructures. Il s'agira de monter un plan d'investissement crédible et ambitieux pour le soumettre dans le cadre des partenariats avec des acteurs nationaux et étrangers. En ce qui concerne les clients, l'université devra, de manière générale, améliorer la « qualité de ses prestations » et vendre son « image de marque » auprès de l'opinion publique nationale et internationale.

Résolutions

Le 23 juillet dernier au terme des résolutions du Conseil, Adolphe Minkoashe, recteur de l'université a rappelé les objectifs de l'institution pour les 2 ans à venir. Comme objectif principale, il a fait savoir que l'université de Yaoundé II doit être plus complétive, attractive et visible afin qu'elle puisse rentrer dans le classement des meilleures universités du continent. Emboitant le chemin de la modernité, le Conseil encourage à faire plus d'effort pour rendre plus visibles les résultats de la recherche et d'explorer la piste du numérique pour la publication dans les revues et de travailler à la création d'une bibliothèque virtuelle.