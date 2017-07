Congo-Kinshasa: S'inscrivant dans le schéma de l'ONU, Paris exige la tenue d'élections en 2017

La France est très préoccupée par la situation de crise qui prévaut en République démocratique du Congo du fait de la non-tenue d'élections en 2016.

Au Conseil de sécurité où elle siège comme membre permanent, la France a pesé de tout son poids pour l'adoption jeudi dernier d'une déclaration commune des Nations unies exigeant les élections fin décembre, comme prévu dans l'accord du 31 décembre. A Paris, le Quai d'Orsay s'en félicite et va plus loin en exprimant l'urgence de tenir les dits scrutins conformément au compromis politique négocié sous l'égide de la Cenco. Plus que jamais, l'étau se resserre sur Kinshasa.

Entre la France et la République démocratique du Congo, il y a une histoire commune qui va bien au-delà de la langue, le français, que les deux pays ont en partage. Pays de « liberté, égalité et fraternité », fer de lance de la démocratie, la France nourrit l'espoir de voir l'Organisation internationale de la francophonie incarner un nouvel espoir à travers le monde. Aussi Paris n'hésite-t-il à s'investir à fond pour peser de tout son poids partout où se discutent les dossiers d'un des pays de l'espace francophone.

Au Conseil de sécurité des Nations unies où elle siège comme membre permanent la France est sur tous les fronts pour plaider la cause de la RDC, premier pays francophone d'Afrique. C'est généralement sur initiative de Paris que le Conseil de sécurité a pris position en faveur de la RDC.

Le 26 juillet 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies n'a pas dérogé à la règle en exigeant une fois de plus l'implication sincère et honnête du pouvoir en place à Kinshasa dans la mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre 2016, seul rempart pour une alternance démocratique en 2017. Encore une fois, la déclaration du Conseil de sécurité a été portée de bout en bout par Paris.

Paris s'investit à fond

Au Quai d'Orsay, siège de la diplomatie française, son porte-parole a applaudi, vendredi dernier, la position clairement affichée par le Conseil de sécurité des Nations unies. Avec cette prise de position ferme des Nations unies, Paris pense que les autorités en place à Kinshasa feront mieux de lever tous les obstacles en vue de l'organisation fin décembre 2017 des élections, conformément à l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016, négocié sous l'égide de la Cenco (Conférence épiscopale nationale du Congo).

« La France salue l'adoption, le 26 juillet, de la déclaration présidentielle du conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en RDC. Cette déclaration réaffirme les attentes du conseil pour la mise en œuvre urgente et dans son intégralité de l'accord politique du 31 décembre 2016, afin que soient organisées, comme convenu dans l'accord, au plus tard en décembre 2017, des élections crédibles et inclusives. Elle marque également les attentes du conseil en matière de lutte contre l'impunité, notamment au regard des graves violations des droits de l'Homme commises dans les Kasaï », a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay.

Hormis la tenue impérative d'élections dans les termes de l'accord du 31 décembre 2016, Paris est vivement préoccupé par la situation de crise qui secoue le Kasaï. Si le Quai d'Orsay se félicite de la nomination de trois experts internationaux chargés d'enquêter sur les violations des droits de l'Homme dans la région de Kasaï, en coopération avec la RDC, il « réitère sa demande que toute la lumière soit faite sur les graves violations des droits de l'Homme qui ont été commises, afin que leurs responsables, quels qu'ils soient, en répondent devant la justice ».

C'est dire que Paris n'est pas prêt à lâcher la RDC. A l'instar des Nations unies qui ont clairement opté pour la tenue inconditionnelle des élections en 2017, la France s'est totalement alignée sur cette position. Un massage directement adressé aux autorités de Kinshasa qui pensent avoir les mains libres pour prendre en otage tout un peuple et l'ensemble du processus électoral.