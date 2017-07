Congo-Kinshasa: Le Rassemblement en ordre de bataille pour les élections fin 2017

Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, plus que jamais soudé autour de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, entend maintenir la pression sur le pouvoir en vue de la tenue, sans condition, d'élections fin décembre 2017.

En choisissant de s'enrôler respectivement au complexe scolaire Loupiots à Ngaliema pour Pierre Lumbi et au collège Bonsomi à N'Djili pour Félix Tshisekedi, le Rassemblement a lancé un signal fort en direction du pouvoir. En 2017, les élections sont incontournables, clame-t-on dans les rangs du Rassemblement.

Le week-end a été riche en événements dans les points extrêmes de la ville de Kinshasa. Les deux leaders du Rassemblement, à savoir Félix Tshisekedi, son président, et Pierre Lumbi, le président de son Comité des sages, ont choisi la journée du samedi 29 juillet pour s'enrôler en vue de garantir leur participation au processus électoral. A l'occasion, Félix Tshisekedi a choisi le centre ouvert au collège Bonsomi dans la commune de N'Djili, alors que Pierre Lumbi est allé se faire enrôler au complexe scolaire Les Loupiots dans la commune de Ngaliema.

Chacun en ce le concerne a faut étalage de la détermination du Rassemblement à donner au peuple congolais l'occasion de vivre la première alternance démocratique de son histoire.

«Je crois fermement au processus électoral. Sinon, je ne serais pas venu m'enrôler», a déclaré samedi 29 juillet au sortir du centre d'enrôlement. Il a profité de l'occasion pour appeler les Kinois en particulier à remplir leur devoir civique et patriotique en vue de faire valoir leur vote aux prochains scrutins. «Pour moi, cet enrôlement c'est le signe que nous nous engageons résolument pour les élections et les élections avant décembre 2017», a déclaré Pierre Lumbi à la sortie du centre d'enrôlement installé au sein du complexe scolaire Loupiots, dans la commune de Ngaliema. «Tous les citoyens doivent faire diligence et s'enrôler parce que les élections auront bel et bien lieu. C'est important que tout le monde s'enrôle, non seulement aujourd'hui c'est un devoir civique, mais c'est aussi un devoir patriotique», a-t-il dit.

Au moment où le pouvoir multiplie des stratagèmes pour renvoyer le plus loin possible la tenue des élections, pourtant prévues cette année au terme de l'Accord politique du 31 décembre 2016, Pierre Lumbi est convaincu que « les élections auront bel et bien lieu».

Démonstration des forces à Tshangu

C'est loin de sa commune de résidence de Limete que Félix Tshisekedi a choisi de se faire enrôler. C'est plus précisément au collège Bonsomi dans la commune de N'Djili que le président du Rassemblement est allé accomplir son devoir civique. Une foule spontanée s'est mobilisée pour accompagner son cortège de son domicile à Limete jusqu'à N'Djili.

Une démonstration de force qui ne devait sans doute pas laisser indifférent le pouvoir qui a tenté de noyauter le Rassemblement en appuyant la dissidence menée par Joseph Olenghankoy.

Après avoir obtenu sa carte d'électeur, le leader du Rassemblement a appelé les Congolais à l'unité et la détermination pour la tenue d'élections cette année. Dans la brève déclaration qu'il a faite devant la presse, Félix Tshisekedi a motivé le choix de la Tshangu en ces termes : « Si j'ai choisi la Tshangu comme lieu d'enrôlement, c'est pour me rendre compte personnellement de la manière dont l'enrôlement se passe ici. Mais aussi pour envoyer à la population un message d'espoir en leur demandant d'être courageux et d'être unie. Ça ne sert à rien de nous diviser ».

Il a fait savoir que le Rassemblement attend voir le président de la Céni, Corneille Nangaa, convoquer le corps électoral au mois de septembre, pour que les élections soient organisées cette année. « Nous disons à M. Nangaa qui est le patron de la Céni que si nous n'avons pas d'élections cette année, si en septembre le corps n'est pas convoqué, c'est clair nous n'aurons d'élections. Nous allons demander à faire partir Joseph Kabila », a menacé Félix Tshisekedi.