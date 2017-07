Congo-Kinshasa: Moïse Katumbi au Peuple - « Dressons nos fronts et soyons des Congolais débout »

guest column

A l'heure où notre pays sombre dans la dictature, dans un profond chaos économique et sécuritaire, nous avons tous le devoir de nous mettre debout et sauver noue pays.

A l'issue de son conclave, le « Rassemblement a indiqué qui il ne laisserait pas Joseph Kabila et ses allies continuer à narguer le peuple congolais et pratiquer leur stratégie de destruction de la République. Dans la droite ligne du message des évêques, il a indiqué que l'heure avait sonné de nous mettre tous debout, afin de défendre la République, sa Constitution et l'ordre démocratique si gravement menacé.

A titre personnel, je m'inscris totalement et sans réserve dans la ligne adoptée par le « Rassemblement » et l'appel lancé par les Evêques pour une prise de conscience citoyenne en vue de sauver notre pays de la dictature, de la violence et de misère généralisée.

le « Rassemblement» a adopté un plan d'actions et lancé un appel à toutes les forces vives de la nation, partis politiques et associations de la société civiles, non seulement de se mobiliser pour participer activement aux actions de libération, mais aussi à prendre, de façon continue, toutes les initiatives d'actions pacifiques sur l'ensemble du territoire national en vue de garantir :

· le respect absolu de la Constitution

· l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles au plus tard le 31 décembre 2017 dans les conditions prévues par l'Accord de la Saint Sylvestre

· la mise en échec de la restauration de la dictature

· l'obtention de l'alternance politique.

Le « Rassemblement » a réaffirmé son soutien à toutes les démarches engagées, par les forces vives du pays et les personnalités en vue de réclamer de manière pacifique et non violente la tenue des élections en 2017 et l'alternance politique. De manière claire et sans équivoque, le « Rassemblement appuie l'appel aux manifestations publiques du 31 juillet lancé par la Lucha.

Notre combat est commun. Trop de sang a été inutilement versé parce qu'un seul homme veut à tout prix conserver un pouvoir devenu illégitime et sanguinaire. Cet homme est seul, nous sommes 80 millions! Notre devoir est de faire échec à la confiscation de notre droit constitutionnel, de pouvoir choisir le Président de la République et tous nos représentants à la faveur d'un processus libre, transparent, inclusif et crédibles qui doit aboutir à la tenue des élections en 2017. Ce 31 juillet, quelle que soit notre origine, nos convictions, notre appartenance philosophique ou politique, soyons tous ensemble unis, main dans la main, aux côtés des mouvements citoyens et de la Lucha !

Dressons nos fronts et soyons des Congolais Debout !

Moïse Katumbi