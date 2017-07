Angola: Sonangol décroche le grand prix Filda/2017

Luanda — La Société Nationale des Hydrocarbures (Sonangol) a remporté samedi, à Luanda, le grand prix de la 33ème édition de la Foire Internationale de Luanda (Filda), organisée par l'entreprise Eventos Arena.

Outre la catégorie en or, l'entreprise pétrolière a également gagné celle de meilleure participation du secteur pétrolier à la Filda/2017 dans un univers de 255 exposants qui ont pris part à la plus grande bourse d'affaires de l'Angola.

Des 21 catégories primées, le Portugal, à travers l'Association des Entreprises Portugaises (AEP), gagné la catégorie de meilleure représentation internationale.

Dans la catégorie de meilleure marque et la participation des entités et entreprises publiques, l'administration Générale des Impôts (AGT-sigle en portugais) a décroché deux prix, alors que l'entreprise Automatriz s'est contentée de la meilleure participation des machines et équipements.

La Banque d'Epargne et Crédit (BPC-sigle en portugais) a remporté le prix de la meilleure participation bancaire, et EPAL a gagné celle du secteur de l'énergie et des Eaux.

La 33ème édition de la Foire Internationale de Luanda s'est déroulée sous le thème « Diversifier l'économie et renforcer la production nationale visant un Angola auto-suffisant et exportateur.