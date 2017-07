Sénégal: Thierno Bocoum - «Le Sénégal ne mérite pas des élections comme ça»

«Je viens d'accomplir mon devoir civique avec beaucoup de fierté, parce que nous avons trouvé également des Sénégalais qui se sont déplacés massivement pour le même acte. Nous regrettons le fait que ce geste hautement symbolique ne puisse pas être accompli par beaucoup d'autres Sénégalais.

Mais également nous avons trouvé ici des Sénégalais très déterminés qui ont fait la queue et qui ont été éconduit. Pour cause, leurs noms ne figurent pas sur les listes, du coup ils ne voteront pas.

Nous savons qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a des Sénégalais qui ne pourront pas voter parce qu'il n'y a pas de bureaux de vote disponible pour eux, ni de centres de vote ouvert parce que tout simplement les conditions ne permettent pas d'effectuer son acte de citoyen ou parce que la liste pour laquelle le citoyen a choisi de voter n'est pas disponible au niveau de certains bureaux de vote à Dakar.

Nous condamnons cette manière d'organiser qui, d'ailleurs, est très blizzard et très précipitée, de ce scrutin. Le Sénégal a une démocratie très majeure et on ne peut pas continuer à constater ces genres de couacs dans une élection. Parce que nous avons quand-même de l'expérience dans l'organisation des élections. Ce que nous souhaitons, c'est que les bureaux de vote soient ouvert le plus rapidement possible pour permettre aux Sénégalais d'effectuer leur devoir civique.»

Amadou Ba, tête de liste départemental BBY de Dakar : «La victoire, rien que la victoire»

«Dans ce centre de HLM Grand Médine, je viens d'accomplir mon devoir civique, comme tout bon Sénégalais, dans le calme et la tranquillité. Nous sommes confiants pour la suite des éventements et espérons remporter la victoire haut la main et devant toute la population des Parcelles Assainies.

Cependant, toute cette bousculade des medias pour avoir mes impressions sur le scrutin de ce 30 juillet montre que la victoire est déjà entre nos mains. Il ne reste juste que quelques formalités pour confirmer notre majorité à l'Assemblée et accompagner le président Macky Sall dans son projet de développement pour le Sénégal.»

Mbaye Ndiaye,ministre conseillé : «BBY est le camp de la vérité»

«Je félicite le gouvernement du Sénégal pour l'organisation de ces législatives, malgré les délais très courts. Le ministre de l'Intérieur, avec son équipe et l'ensemble des acteurs, que ce soit la CENA, la justice, entre autres, qui étaient au travail jours et nuits pour le bon déroulement de ce scrutin du 30 juillet. Je suis convaincu que le peuple sénégalais est très mature. Et sa maturité, elle l'a montrée à chaque fois qu'il y a des élections. J'espère qu'ils vont venir massivement participer à ce scrutin, car à l'heure actuelle, le meilleur, c'est le président Macky Sall.

Je pense qu'à la lecture de ce qui se passe dans ce pays, l'espoir est permis pour le développement. Et je confirme que Benno Bokk Yaakaar est le camp de la vérité, le camp de la stabilité, mais aussi de la paix. Sur ce, nous prions pour que tout à l'heure, à 18h, que la victoire de BBY soit proclamée. Je lance aussi un appel à tout ceux qui hésitent encore d'aller accomplir leur droit civique, il n'y a plus de place pour hésiter à aller retirer vos cartes pour la victoire finale de BBY»