Sénégal: Département de Thiés - Tendances très serrées entre Mankoo et Benno

Sa défaite dans son propre bureau de vote a fait tache d'huile. Le leader de la coalition Fal Askan Wi a obtenu que 417 voix, pendant que Mankoo et Benno obtiennent respectivement 1554 et 1256 voix. Idem pour Mamadou Lamine Massaly, tête de liste de la coalition Wattu, qui a perdu dans son centre de vote, Croix Rouge. Sur 1656 votants, il obtient 157 voix.

Le parti pour l'unité et le rassemblement (Pur) arrive en troisième position avec 528 voix, suivi de la coalition Gagnante Wattu Senegaal de Me Wade qui enregistre 346 voix. La razzia de l'ancien Premier ministre s'est poursuivie dans les 8 bureaux au Centre El Hadj Malick Kaïré où il a voté. Mankoo gagne tous les bureaux de vote en enregistrant 1298 voix contre 774 de Benno. C'est le cas aussi au centre El Hadji Abdoulaye Yakhine où l'actuel Maire de Thiès, Talla Sylla, a vu que du feu.

