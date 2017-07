Sénégal: Bamba Fall- «Macky Sall et Abdoulaye Daouda Diallo méritent d'être déférés pour haute trahison»

«Je viens juste de voter, mais dans des conditions très difficiles. Cette élection est la plus douteuse et la plus cahoteuse du pays depuis 20 ans car elle est émaillée de tricherie et de tâtonnements.

Dès le départ des élections, le président de la République a emprisonné les opposants et ils ont mis 3 milliards sur la table pour acheter les consciences des sénégalais. En plus de cela, ils ont procédé à des inscriptions douteuses, à des délivrances de cartes sélectives et, la dernière semaine, un tâtonnement général avec nos anciennes cartes. Je crois que nos pauvre 50 milliards sont foutus en l'air...

Le président de la République et son ministre de l'Intérieur méritent d'être déférés pour haute trahison. C'est un détournement et c'est la première fois qu'on investisse un ministre de l'Economie, des Finances et du Plan pour qu'il utilise l'argent du public pour acheter la conscience de la population. Ils ont déjà volé les élections. Mais ici, à Dakar, cela ne sera pas facile car nous y mettrons toute notre énergie. Incha-Allah, dès ce soir (hier, ndlr), nous espérons une victoire large pour Khalifa Sall.»

Seydou Guéye, ministre porte-parole du gouvernement : «Il faut arrêter de saboter le système électoral de notre pays»

«L'enjeu, c'était de renouveler notre Assemblée nationale et l'Etat du Sénégal l'a fait en engageant le processus. C'est parti d'une révision partielle du fichier électorale, sur la base d'une décision de portée communautaire, avec l'établissement des cartes d'identité de la CEDEAO. Ce processus s'est déroulé et au total on a rencontré quelques difficultés dans la distribution et le retrait des cartes. Concernant cette affaire, la décision du Conseil constitutionnel est immédiatement exécutoire, elle ne viole pas la loi électorale, puisqu'elle apporte juste une mesure transitoire qui est relative spécifiquement à ces élections législatives du 30 juillet 2017. Et, la portée, c'est de permettre à tous les citoyens de pouvoir exprimer leurs choix.

Je salue, le calme, la sérénité et la détermination au niveau de la circonscription de la Médina, malgré les difficultés rencontrées çà et là. Je suis d'accord avec les citoyens qui expriment leurs préoccupations et qui revendiquent fermement leur droit à la citoyenneté. Mais je condamne fermement ceux qui disent qu'aucun sénégalais n'ira voter à cause de cette situation (... ) Il faut regretter qu'il y ait eu des sénégalais qui ne soient pas en mesure d'accomplir leur devoir du citoyen. Il y a deux temps, celui de la démocratie et celui de l'Etat de droit. Si on est dans un pays et qu'on se sente lésé, si les gens veulent saisir la Cour suprême pour rentrer dans leur droit, je pense que c'est une décision à applaudir des deux mains. Il faut arrêter de saboter le système électoral de notre pays, une démocratie.»

Papa Abdoulaye Seck, ministre de l'agriculture et de l'équipement rural : «Que chacun de nous accepte les arbitrages opérés par les urnes»

«Je saisis cette opportunité pour souhaiter que la coalition Benno Bokk Yaakaar ait une large majorité à l'Assemblée nationale pour que nous continuions notre marche intelligente vers un Sénégal émergent. Marche fondée et soutenue sur la vision stratégique du président de la République. Je souhaite que chacun de nous se rappelle et retienne que la démocratie c'est d'abord le respect de la volonté exprimée par la majorité et accepte les arbitrages opérés par les urnes. En dernière analyse, cette élection se passe au Sénégal qui est notre patrimoine commun. Par conséquent, nous avons tous l'obligation de le protéger, le fructifier au grand bonheur des sénégalais. Nous souhaitons aussi vivement que tout se passe dans la transparence».

Cheikh Ba Directeur des Impôts et Domaines : «Nous attendons de voir si la Médina va accepter la main tendu du président Sall»

«Je suis entrain de chercher mon bureau, j'ai ma carte, je dois voter au bureau numéro 13. Un sentiment de fierté et de satisfaction, je considère que le vote a une particularité, il est un devoir, pas un droit citoyen. Il faut aller voter pour choisir ses représentants car, on ne peut pas choisir à la place de la population leurs représentants. Par ailleurs, il faut le faire pour accompagner le président de la République pour réussir le Plan Sénégal émergent. Les enjeux sont extrêmement importants. Vous savez que la Médina était dans l'autre camp et aujourd'hui nous allons voir si le président va recevoir la main de la Médina. C'est moi qui ne me suis pas retrouvé géographiquement, mais mon bureau de vote est là.»