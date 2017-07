Sénégal: 8e Jeux de la Francophonie - Les lionnes U25 terminent en beauté avec le bronze au cou

Les Lionnes sont montées sur le podium en remportant le match de la 3e place contre la Fédération Wallonie-Bruxelles.Les Lionnes qui se sont imposées sur la marque de (54-50) s'emparent de la médaille de bronze du tournoi de basket des 8e jeux de la Francophonie finalement remportée par la France devant l'équipe du Quebec-Canada ( 53 - 73).

L'équipe nationale féminine de BasketBall a remporté la médaille de bronze des Jeux de la Francophonie. Freinées par les Bleues de la France en demi-finales, Les Lionnes U25 ont terminé comme elles ont débuté le tournoi par un précieux face aux Belges de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'elles ont battu sur le score (54-50) lors du match pour la troisième place disputé ce samedi 29 juillet au Palais des sports d'Abidjan. Une victoire d'une courte tête qui atteste d'une ultime rencontre très disputée d'un bout à l'autre. A l'image du premier quart-temps conclu sur le score de (22 à 20).

Les Lionnnes de Birahim Gaye parviennent ensuite à conserver l'avantage et s'assurer d'une avance de 7 unités à la mi-temps (35-28). A la reprise Maty Fall, Ndéye Fatou Ndiaye et Mborso Diallo parviennent à tenir à bonne distance leur adversaire en virant à la fin du troisiéme acte de jeu avec plus trois points (39-42). Ce qui donne lieu à un dernier quart- temps aussi décisif qu'indécis. La wallonie met la pression et établit vite une égalité parfaite au score et ne tarde pas à passer devant (47-49). La rencontre se jouera dans les deux derniéres minutes de jeu. Les Lionnes ne tremblent pas et vont faire bascluer la rencontre en leur faveur et s'emparer du gain de la rencontre.

Le pivot Ndèye Fatou Ndiaye Dalva qui a terminé comme meilleure marqueuse de la rencontre avec 14 points et 8 rebonds, Marème Diop, une des scoreuses attitrées des Lionnes a terminé avec 10 monte sur le podium avec la médaille de Bronze. C'est la France qui a remporté la médaille d'or en battant en finale l'équipe du Québec- Canada (53 - 73)