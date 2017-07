Sénégal: Premiéres tendances des législatives 2017 - Dionne affiche la victoire de Benno

Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, tête de liste de Benno Bokk Yaakaar a fait une déclaration tard dans la soirée, pour afficher clairement la victoire de sa coalition.

A cet effet, il a révélé que BBY a remporté tous les départements du Sénégal exceptés ceux de «Saraya, Kédougou et probablement Mbacké». Une victoire, qui a été, selon lui, rendue possible grâce aux réalisations et Programmes du Chef de l'Etat parmi lesquels, il a cité le PSE (Plan Sénégal Emergent), le PUMA (Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires Frontaliers), la CMU (Couverture Maladie Universelle) tout en demandant d'en créer davantage pour les populations.

Auparavant, c'est le ministre de l'Economie et des finances, Amadou Ba, qui convoquait aux environs d'une heure du matin au siège de Benno une conférence de presse pour livrer les résultats en sa possession et qui leur donneraient la victoire. Ainsi dira-t-il :«les résultats que nous avons sont crédibles et la coalition Benno Bokk Yaakaar gagne à Dakar avec un écart de près de 7000 voix ». En outre, Amadou Ba reconnait néanmoins avoir perdu dans les communes de Medina, Dieuppeul, Grand Yoff, Mermoz, ainsi que les communes de Fann, Hlm et Sicap.

Commune de Grand Yoff : Mankoo Taxawu Senegaal rafle la mise

Hormis les bureaux 3 et 12 raflés par la coalition au pouvoir avec 102 voix pour BBY contre 99 pour MTS, la coalition de Khalifa remporte les 15 bureaux restants. Le de la commune de Grand-Yoff, Madiop Diop, remporte largement la victoire dans le bureau n°7 avec 131 voix contre 98 pour la coalition Benno. Ainsi Mankoo Taxawu Senegaal a-t-elle totalisé 1704 voix, suivie de la coalition Benno Bokk Yaakaar avec 1424 voix et en dernier lieu vient la coalition gagnante Mankoo Wattu Senegaal qui a totalisé 642 voix. Ainsi donc, les résultats provisoires donnent largement vainqueur la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, suivie respectivement des coalitions Benno Bokk Yaakaar et Mankoo Wattu Senegaal.

Grand-Yoff : Entre retard et réception tardive de bulletins

S'il est vrai que le dispositif sécuritaire mis en place est louable, la vérité est tout autre quant à l'organisation des élections législatives de ce dimanche 30 juillet. Ainsi, parmi les couacs notés à Grand-Yoff dans les centres Mor Fall et au foyer des jeunes de la même localité, figurent entre autres, l'absence de bulletins de certains candidats, celle de certains observateurs, et des abris de fortune pour ne citer que ceux-là.

Dans les centres Mor Fall et au Foyer des Jeunes de Grand-Yoff, la totalité des bureaux de vote ont auront accusé près d'une heure de retard du fait de la réception tardive des 47 bulletins de vote en compétition.

La précarité était aussi au rendez-vous. Sur les 14 bureaux de vote physiques que comptent le centre Mor Fall, 2 sont en bâche. Aux bureaux 9, 13 et 14, quatre bulletins manquent à l'appel. Ceux de l'Union pour la Fédération et la Démocratie, CET/Jarin sama reew, Convention d'Initiative pour le Senegal et Dental Senegal/Actions Patriotiques. Au bureau de vote N°1, en plus du démarrage tardif du vote, la liste « Sunu parti pour la Solidarité et le développement du Senegal (Sunu PSDS) » est quasi-inexistant.

Au foyer des jeunes par contre, l'ambiance est tout autre. Sur les 17 bureaux que comptent le centre, 6 d'entre-eux ont subi des irrégularités. Il s'agit des bureaux 1,2,3,8 où les bulletins sont posés à même le sol mais aussi les bureaux 7 et 3 où les bulletins étaient disposés sur les bancs.

En plus de cela, il y a quelques frustrés qui n'arrivaient pas à contenir leurs frustrations, du fait que malgré possession de la carte biométrique, leurs noms ne figuraient pas sur les listes d'émargement.