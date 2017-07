Sénégal: Le président Macky Sall aprés avoir voté à Fatick - «Le peuple à le dernier mot»

Après avoir voté vers la fin de matinée (vers 11h) à l'école Thierno Mamadou Sall à Fatick (bureau N°1), le président Macky Sall, a appelé tous les acteurs à faire confiance au peuple qui a le dernier mot pour départager les 47 listes de partis et coalitions de partis en course pour des sièges de députés à l'Assemblée nationale.

Le président Sall qui a d'ailleurs minimisé les couacs, a été accueilli, avec la Première Dame, en grande pompe, s'est auparavant recueilli sur les tombes de ses parents au cimetière musulman, situé au quartier Peulhga.

«La campagne électorale s'est déroulé dans le calme. Toutes les expressions ont pu s'exercer dans le respect de la loi. Le CNRA a joué un rôle fondamental dans la régulation des messages des acteurs qui se sont tous exprimés. Maintenant le dernier mot revient au peuple.

Donc je me réjouis du bon déroulement, dans l'ensemble, des opérations. Toutefois, j'ai entendu çà et là des retards. Toutes les mesures ont été prises pour le bon déroulement du scrutin sur l'ensemble du territoire national et partout à l'étranger et permettre aux Sénégalais de voter dans la paix et le calme.

Notre pays est une démocratie. Cette démocratie est encrée et rien ne doit l'entamer. C'est pourquoi, nous avons tout fait pour que les élections législatives ne soient pas reportées. Donc je lance un appel aux acteurs à faire confiance au peuple qui a le dernier mot. Les coalitions et candidats se sont prononcés durant 21 jours. Maintenant, il appartient au peuple de décider. Que le peuple fasse son choix. J'espère que nous aurons cette accalmie globale sur l'ensemble du territoire national et que ce soir nous saurons ce que le peuple dira à propos de cette illustre Assemblée nationale. (... )Je remercie les acteurs de la presse et les forces de l'ordre.»

Mahammad B. A. Dionne, le premier ministre, à voté à Gossas: «Faites confiance à l'Etat»

«Le peuple sénégalais doit continuer à croire à l'Etat et à l'administration. Il doit savoir que quoi qu'il puisse arriver, l'administration est en mesure de le gérer. Je salue la maturité et la cohésion" dont les Sénégalais ont fait preuve pendant la campagne électorale. Nous rendons grâce à Dieu qui a permis aux citoyens d'exprimer leur volonté. Je rends hommage aux Forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux partis et coalitions politiques.»

Abdoul Mbaye, tête de liste coalition «JOYYANTI» Sénégal : «Le Sénégal est la risée du monde»

«D'abord je constate que je l'ai fait sans difficulté, mais malheureusement je pense à tous mes compatriotes qui n'auront pas cette possibilité car, dans la voiture, ma petite sœur me disait tout à l'heure que malgré son récépissé, malgré son ancienne carte d'électeur, elle ne pourra pas voter parce que absente sur les listes. J'espère que ces cas seront moins nombreux possibles et qu'ils ne remettront pas en cause la régularité du scrutin. Mais il est quand-même triste de constater ce degré d'incompétence parce que, je crois, c'est la première fois depuis que le Sénégal organise des élections qu'on se trouve en présence d'un chaos pareil (...) Le Sénégal est la risée du monde... Par contre j'invite tous les citoyens, tous les Sénégalais à se présenter devant les bureaux de vote pour pouvoir accomplir leur devoir citoyen lorsque cela leur est possible».

Commissaire Oumar Maal, Directeur général de la police nationale : «Pas d'anomalies, de dysfonctionnements, ni d'incidents...»

«Je viens de faire le tour de certains lieux de vote très importants du point de vue électoral et du point de vue de l'environnement. Ce sont de centres qui sont très déterminants, sources de problèmes, pour voir justement l'état du dispositif sécuritaire mis en place par mes services. Jusque-là où nous sommes (Grand-Yoff, ndlr), on n'a pas constaté d'anomalies, de dysfonctionnement, ni d'incidents sur les théâtres des opérations électorales».