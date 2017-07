Burundi: Abdourahman Waberi - « Nous (les jeunes africains) sommes avant tout des êtres humains, pas des problèmes »

Au Burundi cela fait plus de deux semaines que le défenseur des droits de l'homme Germain Rukuki est… Plus »

Evidemment, il y a tellement d'autres problèmes. Mais non plus cette jeunesse a besoin de rêver, d'outils de réflexion. Aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livre sur l'histoire de Thomas Sankara. J'espère que beaucoup de populations africaines pourraient s'inspirer de ce modèle. Toutefois, il ne faut toujours pas parler de nous en termes de problèmes. Car, avant tout, nous sommes des êtres humains, pas des problèmes. Si nous avons des défis, faisons-y face.

Les jeunes écrivains ont à la fois un désir profond, mais d'une autre part sont un peu déroutés. Ils n'ont pas les outils qu'il faut. Il y a plein de choses qui arrivent, notamment l'internet, et beaucoup de jeunes s'en imprègnent sans une formation suffisante. Ils ne savent pas distinguer les grandes et petites œuvres, s'approprier de ce qui est de chez eux. Par exemple, un grand nombre de jeunes connaît les grandes stars de la musique américaine, c'est bon, mais peu d'eux connaissent leurs grands frères écrivains africains, actuellement.

