Tunisie: Pour que Youssef Chahed ne soit pas un va-t-en-guerre solitaire

Et du coup, la simple idée de vouloir se dresser en brave soldat pour affronter ce colosse relève de l'héroïsme et de l'utopie, en particulier dans les pays de l'hémisphère sud de la planète auquel nous appartenons par malchance et où tous les champs de bataille sont souvent boueux et minés.

Des Al Capone et des Don Corleone, il en existe partout dans le monde et la Tunisie n'en a jamais été épargnée depuis plusieurs années déjà. Mais nos mafiosi ont infesté notre société et notre économie d'une manière criarde et arrogante depuis la révolution. Leur prolifération est, comme tout un chacun le sait, soutenue et facilitée par l'inexplicable et cauchemardesque impunité qui sévit dans tous les milieux du pays à tel point qu'on a l'impression que toutes nos lois sont devenues lettre morte, ou presque. Or tous les politologues sont unanimes sur le fait que «l'impunité est la gangrène de la démocratie». Elle la ronge à la racine jusqu'à son effondrement total et irréversible.

Pour que le rêve devienne réalité

Devant tout le chaos qui est devenu bizarrement «familier» pour nous autres Tunisiens, le nombre de Crésus illicites ne cesse d'augmenter d'une manière dramatique car le pays est devenu ouvert à tous les trafics : contrebande, drogue, armes, etc. Les forfaits des mafiosi et des corrompus se perpétuent au vu et au su de tout le monde au point d'atteindre un degré révoltant ayant conduit les régions démunies et déséhéritées à la rébellion. Une rébellion capable de tout emporter sur son passage. Les citoyens de ces régions constatent amèrement qu'elles sont les seules contraintes à faire des sacrifices et à attendre éternellement l'amélioration de leur sort, alors que les mafiosi et leurs serviteurs et même ceux qui arrivent à obtenir gain de cause juste en forçant la main au gouvernement sont toujours «exempts» de tout type de sacrifice et de patience à déployer au service de la nation.

C'est donc dans ce paysage de marasme qui flirte avec l'apocalypse que notre pays vit depuis la révolution.

Seulement depuis quelques semaines, on a l'impression, pour la première fois, que les choses s'orientent vers le droit chemin de la vraie tentative de reconstruction d'une Tunisie à l'économie déjà meurtrie et qui est sans équivoque au bord du précipice.

Plusieurs gouvernements se sont succédé après le 14 janvier 2011 et aucun d'entre eux n'a jamais quelque peu convaincu personne. C'est qu'ils ont tous détourné leur regard de la réalité des choses et ont refusé d'affronter avec courage et loyauté les vrais problèmes du pays.

Et Youssef Chahed de surgir pour nous surprendre agréablement par le passage à l'acte après sa promesse de débarrasser le pays de l'ogre de la corruption.

Ces décisions courageuses, jugées insuffisantes par quelques mauvaises langues, ne sont que le début d'une lourde mission de longue haleine dans laquelle il faut agir avec perspicacité et d'une manière à la fois réfléchie et équitable.

Il a brandi son glaive contre la corruption et le non-respect de la loi. Ces décisions courageuses consistant à barrer la route aux malfaiteurs prouvent bien qu'il a pris le taureau par les cornes et qu'il est bel et bien déterminé à le mettre hors d'état de nuire.

Le chef du gouvernement est en passe de devenir un héros national qui commence déjà à se forger une vraie popularité et du charisme. De quoi attiser le feu de la jalousie de ses véreux détracteurs qui se trouvent bien loin de vouloir du bien à la Tunisie. Et le fait qu'il ait osé ouvrir la boîte de Pandore, de laquelle personne avant lui n'a eu le courage de s'approcher, dénote une bravoure et une intégrité à applaudir sans risque d'être taxé de flatterie.

Nous sommes tous appelés à l'épauler dans le cadre d'une vraie union nationale mais surtout le protéger, car pour avoir une telle témérité dictée sans doute par un vrai patriotisme, le chef du gouvernement n'a pas hésité à s'exposer aux pires des coups bas et des dangers.

Toute la Tunisie est réconfortée de l'initiative de Youssef Chahed au point d'avoir l'impression que nous faisons un beau rêve. Un rêve à la fois exquis et fragile mais dont nous sommes tous sommés de prendre part à la concrétisation.

C'est avec ce genre de décisions et de rêves qu'un gouvernement peut avoir la latitude d'inviter les citoyens à faire encore des sacrifices et d'attendre avec optimisme se profiler à l'horizon des jours meilleurs.