Burkina Faso: L'insurrection d'octobre 2014 en clichés souvenir

En tout cas, pour le préfacier de l'ouvrage, Chériff Moumina Sy, président du Conseil national de transition (CNT), il y a dans chacune de ces images -- servies par Moussa Guibila, Harouna Marané, Issa Nikiéma, Mohamed Ouédraogo, Boureima Regtoumda, Hippolyte Sama, Nomwindé Vivien Sawadogo --, «une histoire, un moment précieux et irremplaçable». Chériff Sy s'est d'ailleurs fait l'avocat de l'ouvrage en rendant un vibrant hommage à ses acteurs: «Véritable poésie d'acteurs de changements sociaux et de pépiniéristes de l'Histoire, ces images vous transporteront sur de sublimes vagues de luttes populaires.» Vous voilà avertis!

Emaillé de faits et de dates clés, le livre retrace en effet «la chute d'un régime et l'escalade des évènements» qui ont sonné la fin du régime de l'ancien président Blaise Compaoré, contraint à la démission, une année avant le terme de son mandat, par l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014.

