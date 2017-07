Burkina Faso: Cadre sectoriel de dialogue Défense-Sécurité - Les acteurs font la revue à mi-parcours

Cette revue à mi-parcours s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

Son objectif, selon le ministre de la Sécurité, est de faire l'état de mise en œuvre des actions du PNDES qui concernent le CSD-DS au premier semestre de 2017. «Il s'agit plus spécifiquement de faire le bilan de mise en œuvre des plans sectoriels de janvier à juin 2017, faire le point sur le fonctionnement du CSD et sur la mise en œuvre des recommandations de janvier à juin 2017, formuler des perspectives pour le reste de l'année 2017 et valider le rapport sectoriel de performance à mi-parcours», a précisé Simon Compaoré.

Et de poursuivre en ces termes: «En attendant, nous retenons que le taux de réalisation des produits concernant notre secteur est relativement satisfaisant à ce stade de l'année. En effet, sur un total de dix-sept (17) produits, deux (02) ont été entièrement réalisés et les autres sont en cours soit un taux de réalisation physique estimé à 24,61% et une exécution financière de 25,24%. Nous restons convaincus que ce taux s'améliorera d'ici la prochaine revue au regard de l'engagement des acteurs que nous sommes».

Prennent part à cette revue annuelle du CSD-DS, les représentants des ministères en charge de la Sécurité, de la Défense, de la Justice, de l'Administration territoriale, les Partenaires techniques et financiers, les faîtières des collectivités, le secteur privé, la société civile...