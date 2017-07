Sénégal/Guinée: CHAN 2018 - La Fédération guinéenne pas contre le report de la rencontre aller

Dakar — La Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT) donnera son accord à la demande de son homologue sénégalaise qui souhaite le report du match aller du dernier tour entre leurs sélections prévu le 12 août, rapporte le journal en ligne "guineefoot".

"La demande des sénégalais pour le report du match est fondée. Nous, on est pas contre cette idée. Mais on s'en tiendra qu'à la décision finale de la CAF. Par ce que c'est elle qui doit décider si oui ou non cette rencontre sera ajournée", écrit la presse guinéenne citant un membre de la Féguifoot.

Dans un entretien téléphonique, ce lundi, Victor Ciss, le Secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a confirmé la demande de report indiquant que "nous attendons la réaction de la CAF".

Initialement prévu entre les 11, 12 ou 13 août prochain à Dakar, le match aller Sénégal-Guinée comptant pour le dernier tour éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations (CHAN Kenya 2018) pourrait être décalé d'une semaine.

L'instance dirigeante du football national a demandé le report en raison de la tenue à la même date de l'assemblée générale.

Trois dirigeants à savoir le président sortant, Me Augustin Senghor, le président de Mbour Petite Côte, Mbaye Diouf Dia, chargé des petites catégories et du football des jeunes à la FSF et l'ancien président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), ont fait acte de candidature.

Les deux fédérations attendant la décision de la Confédération africaine de football (CAF).