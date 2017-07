Cameroun: Ambiance délétère au sein de Elections Cameroon

Il explique que "le directeur général des élections n'est pas tenu d'assister à une cérémonie de prestation de serment des membres du conseil électoral. C'est un événement du conseil électoral et non de la direction générale des élections".

"Au lieu qu'Elecam nous parle des 4 à 5 scrutins - conseils régionaux, municipales, législatives, sénatoriales, présidentielles- prévus en 2018 au Cameroun, le président d'Elecam et le directeur général des élections, nous balancent plutôt des chiffres honteux et se mettent en scène par le népotisme, le trafic d'influence ", dénonce M. Sosthène Médard Lipot du MRC.

Il va de soi que son absence, traduit "la situation délétère que vit cette institution et au regard de cette dernière actualité, tout démontre que le directeur général des élections n'est pas en accord avec le conseil électoral en tant qu'institution ", tranche le docteur Hilaire Kamga, secrétaire général et porte parole de la plate-forme de la société civile pour la démocratie.

"Le président du conseil électoral assiste à une cérémonie protocolaire de cette envergure et le directeur général des élections n'y est pas !", s'exclame le conseiller politique et communication du professeur Maurice Kamto, président national du MRC.

"L'absence du directeur général est loin d'être anodin et étale au grand jour, une situation conflictuelle au sein de l'organe qui abrite les élections au Cameroun", commente Sosthène Médard Lipot, conseiller politique et communication du président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), une formation de l'opposition.

