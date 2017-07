Cameroun: Inscription sur les listes électorales au pays - Un choix pour le changement

Le Cameroun a organisé un double scrutin, législatif et municipale en 2007 .En lieu et place d'Elecam, c'est l'Observatoire nationale des élections et le Ministère de l'administration territoriale qui étaient chargés de superviser le processus.

Plusieurs irrégularités seront observées dans les bureaux de votes à travers le pays, l'amateurisme de l'Onel sera mis en cause dans l'organisation. Selon le rapport de la Commission Justice et Paix de l'Archidiocèse de Douala ,on observera entre autres, les doubles inscriptions des citoyens ,les listes additives (manuscrites)d'origine douteuse notamment au bureau de vote " L " du lycée Bilingue de Deido où en plus de la liste informatisée, la Sous -préfecture de Douala 1er a adjoint une liste manuscrite de 13 noms, des cartes d'électeurs traînaient par centaines devant les bureaux de vote, l'encre pas indélébile, démarrage tardif des élections, dépouillement nocturne, toutes ces irrégularités vont décrédibiliser cette élection.

Malgré que ces éléments aient été relevés et dénoncés, c'est la détermination des candidats de l'opposition et autres citoyens ayant décidé de voter massivement et de sécuriser leur votes à travers les sit-in lors des dépouillements jusqu'à minuit parfois qui va pousser la cour suprême à annuler ces scrutins dans certaines circonscriptions.

Dans certaines circonscriptions dans le Noun, notamment à Foumban, on a vu les représentants du principal parti d'opposition défier les autorités compétentes en mettant les urnes dans leurs gandouras (Tenues traditionnelles).

Résultats de cette détermination, les élections municipales du 22 juillet 2007 des communes de Douala 5e, de Pétté et Mogodé dans le Nord Cameroun, de Bana et Bafang dans l'ouest du Cameroun, et de Matom dans le Littoral, seront annulés le 29 août dernier par la Cour suprême.

Alors que Françoise " Dalida" Foning, membre titulaire du Comité Central du RDPC est bousculée de son trône malgré les soutiens de Camille Ekindi et Jean Nkuété venus en renfort, à la mairie de Bafang ,malgré l'arrivée de Jean Bernard Sindeu, ministre de l'Eau et de l'Energie et Christophe Eken, président de la Chambre de commerce, de l'artisanat et de l'industrie du Cameroun, la détermination de Pierre Kwemo qui avait mobilisé toute la ville pour garantir la victoire de son parti en sécurisant le dépouillement va faire échouer le RDPC.

Cinq ministres et secrétaires généraux seront envoyé dans l'extrême nord à Pette et Mogodé pour combattre le candidat de l'Undp, la détermination des votants mettra en mal ce que de nombreux observateurs appellent "la machine de fraude du parti au pouvoir"

La démonstration de force du SDF, UPC et UNDP ayant conduit à l'annulation des scrutins dans certaines circonscriptions est la preuve que quel que soit la forme du système électoral qui n'est parfait nulle part, on peut gagner une élection au Cameroun.

ELECAM

Cree depuis 2008, le président de la république va accélérer le processus de mise en place d'ELECAM qui devait prendre en compte les prérogatives de l'Onel et du ministère de l'administration du territoire dans la gestion des élections au Cameroun.

Le fichier électoral aujourd'hui est informatisé au Cameroun, bien que critiqué par l'opposition et la société civile, on note une nette amélioration de la qualité des élections depuis les législatives et municipales de 2013.

La société civile a mis en place des plates-formes informatisés qui permettent à chaque candidats dans les bureaux de votes de retransmettre à temps réels les résultats des dépouillements, de quoi redonner confiance aux millions de camerounais qui refuse de s'inscrire ou des millions d'inscris qui refusent d'aller voter.

Pourquoi les camerounais refusent de s'inscrire sur les listes électorales ou pour certains s'inscrivent mais ne partent pas voter ? La réponse est tout à fait surprenante, alors qu'on espérait avoir des critiques quant à la qualité du système électorales, ceux interrogés parlent plutôt d'absence de candidat fiable et crédible qui doit incarner le changement, ils refusent de continuer d'être le bois dont se sert les opposants politiques au Cameroun pour attiser leurs flammes.

" L'évolution des inscriptions des citoyens sur les listes électorales est de 6 367 750 inscrits soit une différence de 117 750 inscrits par rapport à l'année dernière qui était à 6 250 000

inscrits. 'Rappel ELECAM, ceci malgré l'appel de certains parti politique et de plusieurs mouvements de la société civile.

LEGISLATIVES ET MUNICIPALES

La mairie et le parlement sont au cœur du processus démocratique, c'est au sein de ces deux institutions que résident les pouvoirs réels du peuple. Le premier levier de la participation citoyenne étant la mairie," En Afrique ce sont les municipalités capables de créer des ressources qui pourront garantir l'émergence d'un État fort en mesure de résister et freiner les élans individualistes et égoïstes des privés. Sans cela, il n'est pas exclu que le continent se libère du joug de l'Occident pour se retrouver prisonnier d'une poignée de clans qui installeront ensuite et allègrement une économie rentière sur le modèle qui est en train de mener l'Occident droit dans le mur."

Combien de Camerounais connaissent le nom du député ou du maire de sa circonscription administrative ? S'interrogeait Sosthène Médard Lipoth, cadre du MRC parti politique, cette incapacité à fédérer avec les administrés viendrait du fait que ces élus sont généralement des hommes d'affaires ou cadres administratifs résidant à des milliers de kilomètres des circonscriptions à administrer.

Le Cameroun prépare la mise en place effective de la décentralisation, pour plus de pouvoir et d'autonomie aux collectivités .Alors que les différentes mairies du Cameroun pour justifier l'absence d'initiatives devant promouvoir l'épanouissement des populations évoquent la présence des »super-maire » délégués du gouvernement faisant selon elles entrave à leur efficacités, certaines mairies de démontrent le contraire.

En 2016, après avoir reçu le prix de la première ville propre du Cameroun ,une initiative du Fonds d'Intervention Intercommunal, FEICOM pour l'adhésion de la population à l'action municipale en faveur de l'hygiène et de la salubrité, en 2012 déjà elle recevait le tout premier Prix National Feicom des Meilleures Pratiques Communales de Développement Local .A cette reconnaissance viendra s'ajouter celle du 10 Juin 2016,lorsque la maire de la commune de Bangangté (région de l'ouest-Cameroun), Célestine Ketcha Courtès, a reçu le Certificat de la norme AFAQ 26000 Collectivités à Paris,

Les 14 et 15 Juillet 2015, les maires de Bafia et de Saa, dans le Centre, ont séjourné à Dschang. Leur objectif était de s'imprégner des méthodes ici employées pour gérer les questions d'assainissement de base et d'alimentation en eau potable, 'la ville de Dschang Dschang joue déjà le rôle de mentor au plan continental, dans la gestion de projets imposant l'association de multiples acteurs " Dr Jacques Bipélé, deuxième adjoint au maire.

En Chine les grandes multinationales, imprimeries, et autres gros projets appartiennent aux mairies. Combien de mairies au Cameroun ont des parts dans les entreprises publiques ou privées ?

Combien sont ces maires qui à l'image du maire de Dschang et de Bagangté, portent des projets de développement avec le soutien des partenaires internationaux ?

Devons-nous continuer avec des députés et maires qui ont pour seule raison de dépenser de l'argent les championnats de vacances ?

S'inscrire pour voter qui ?

A un an des élections, certains acteurs de la société civile pensent que s"il est encore difficile de se prononcer sur l'identité des différents candidats pour des élections présidentielles, municipales et législatives, il est urgent de s'inscrire sur les listes électorales avant la clôture le 31 Aout 2017.

L'universitaire Cabral Libii a initié un mouvement dénommé «11 millions d'inscrits sur les listes électorales», malgré l'attention que les jeunes ont pour ce mouvement, la timide inscription sur les listes électorales à un mois de la fin des inscriptions, il est important pour l'opposition ,Elecam et la société civile de revoir leur stratégies, ils doivent descendre dans les rues écouter les camerounais afin d'adopter des stratégies plus efficaces.

Le socio politiste Mathias Eric Owona disait lors d'un passage à Canal 2 International que quel que soit le type de verrou mis sur pied au sein de la commission électorale, la masse critique d'électeurs pourra le pulvériser.