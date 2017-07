Cameroun: Communauté Bandjoun de Yaoundé - Plus de 364 lauréats primés lors du Maguessam 2017

Initiée depuis une dizaine d'années par l'honorable Albert Kouinché, député à l'Assemblée nationale et président de cette communauté dans la ville de Yaoundé, cette cérémonie a été ponctuée de séquences particulières.

« Nous sommes satisfaits. Nous organisons ainsi pour la dixième année, cette cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves de la communauté Bandjoun de Yaoundé. Nous avons voulu cette édition spéciale. Pour cela, nous l'avons délocalisé du foyer Bandjoun pour le palais des congrès de Yaoundé. En plus de primer et d'encourager les meilleurs, nous avons travaillé à l'initiation des jeunes à notre culture.

L'apprentissage de la langue Ngomla'a a fait partie des activités connexes à cette célébration. Nous avons aussi tenu à démontre notre engagement et attachement pour le multiculturalisme et le vivre ensemble.» C'est en ces termes que se réjouit Albert Kouinché, président de la Communauté Bandjoun de Yaoundé et député à l'Assemblée nationale. Celui-ci a tenu à faire de la célébration de l'édition 2017 qui marque le 10eme anniversaire du Maguessam une fête spéciale.

Apporter son onction aux efforts

Accompagné des Fo'o Téla Négou de Baleng, Pouokam Max de Baham, Jean Marie Tanefo de Bamendjida, le Fo'o Djomo Kamga Kamga Honoré de Bandjoun, a tenu à apporter son onction aux efforts fournis par les membres de la communauté Bandjoun de Yaoundé en vue d'encourager leurs pupilles sur les sentiers de l'émulation dans l'action, la sagesse dans les comportements et surtout celui de la vivacité et diversité culturelle du Cameroun.

Des membres du gouvernement au rang desquels, Dr Madleine Tchuinté, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation (Minresi), Jean Claude Mbwentchou, ministre du Développement urbain et de l'Habitat(Minduh) et Pascal Nguihé Kanté, ministre, Secrétaire général adjoint des services du Premier ministre étaient en pôle position. Paul Naseri Bea, gouverneur de la région du Centre a présidé officiellement cette cérémonie pour encourager les 364 lauréats à plus d'ardeur au travail. Mme Antoinette Zongo, préfet du département du Koung-Khi étaient également là... .Nous y reviendront.