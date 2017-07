Sénégal: Mahammad Dionne - « Avec 42 départements, Benno a été tout simplement plébiscité »

Hier tard dans la nuit, la tête de liste nationale de la coalition « Benno Bokk Yaakaar », le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne s'est adressé au peuple sénégalais qu'il a remercié pour « avoir plébiscité » sa liste qui a remporté « 42 départements sur 45 » à l'issue des élections législatives.

Au nom de la coalition, il s'est réjoui de la « vitalité » du système démocratique sénégalais qui appelle à « plus de modestie, d'humilité dans nos analyses ». Car, a-t-il ajouté, « ce soir, le peuple souverain s'est exprimé de fort belle manière avec un taux de participation historique pour des élections législatives tant en valeur qu'en nombre ». En valeur, M. Dionne a avancé un taux de participation de près de « 54 % et avec les cartes Cedeao pour la plupart des cas ». En nombre, « 54 % de 6,2 millions d'inscrits, c'est important », a-t-il noté. Selon la tête de liste de Bby, tout le monde doit se réjouir de la « bonne organisation » de ce scrutin parce qu'il y avait « 47 listes » et plus de « 300 millions de bulletins imprimés » et 39 pays ont été concernés (diaspora). A son avis, c'était un « défi » que l'administration sénégalaise a relevé.

Aussi, a-t-il félicité tous les acteurs : Ministère de l'Intérieur, la Cena, le Cnra, les acteurs politiques de toutes les listes, la presse (publique : Rts, Le Soleil, l'Aps et privée). De l'avis du Premier ministre, Bby est sortie largement victorieuse de ces joutes en gagnant tous les départements, à part Saraya, Kédougou et probablement Mbacké, nonobstant les difficultés qu'il y a eu dans ce département imposée, à son avis par une « violence détestable » qu'il laisse entre les mains de la Justice. Car, a-t-il martelé, « il faut que force reste à la loi comme il a toujours été dans notre pays».

Pour M. Dionne, sa coalition a été tout simplement « plébiscitée » par les Sénégalais qu'il a remerciés au nom de la coalition pour « avoir consacré le Pse » du président Macky Sall comme une « priorité nationale, la seule qui vaille pour un Sénégal inclusif, un Sénégal de tous et pour tous ». Ces brillants résultats, il les explique aussi par « l'absence de politiques alternatives » du côté de l'opposition. S'il trouve que les propositions de celle-ci sont ambitieuses, il les qualifie toutefois de « biaisées ».

La tête de liste de Bby de vanter alors leur politique économique et social portée par le Pudc, la Cmu, les Bourses de sécurité familiale, Promovilles, Puma, Pracas qui, pour lui traduisent « l'équité territoriale et sociale » pour que l'émergence tant souhaitée profite à tous. Il a adressé les félicitations du président de la coalition Bby, Macky Sall, de tous les leaders au peule sénégalais pour sa « grande maturité » et sa « cohérence » dans les choix qui le « rassurent quant aux victoires de demain ».

Auparavant, la tête de liste départementale de Bby, Amadou Bâ, a salué la forte mobilisation de tous les responsables et militants qui ont battu campagne autour des réalisations du Président Macky Sall.