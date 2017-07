Sénégal: Législatives 2017 - Les premières tendances favorables à Benno

Le président Macky Sall se réjouit de « la vitalité de la démocratie sénégalaise »

Le président Macky Sall est arrivé vers 11h au centre de vote Thierno Mamadou Sall de Fatick, accompagné de la Première dame, Marième Faye Sall. Une fois le seuil franchi, le chef de l'Etat a été accueilli par les acclamations et les applaudissements d'une foule de responsables et de militants de la coalition au pouvoir. Puis, le président, suivi de Mme Marième Faye Sall, s'est dirigé vers son bureau de vote, précisément le numéro1, pour s'acquitter de son devoir de citoyen. Par la suite, il s'est exprimé devant la presse.

Le chef de l'Etat a d'abord rendu grâce à Dieu « qui nous a permis de montrer, une nouvelle fois, la vitalité de la démocratie sénégalaise ». Macky Sall a ensuite déclaré que la campagne s'est bien déroulée et a été très animée, tout en estimant que toutes les expressions ont pu s'exercer dans le respect de la loi et des libertés. A cet effet, le président Sall a souligné le rôle fondamental que le Cnra a joué dans la régulation des messages des acteurs. A présent que les acteurs se sont prononcés durant 21 jours, a-t-il déclaré, « il appartient maintenant au peuple de décider. Et ce soir du 30 juillet, on saura ce que le peuple pense par rapport aux élus de l'Assemblée nationale ».

Le chef de l'Etat a jugé que les opérations électorales se sont globalement bien déroulées, « même si des retards ont été signalés çà et là ». Il a assuré que « ces retards seront vite compensés, afin que le scrutin continue de bien se dérouler sur le territoire national et partout à l'étranger où les Sénégalais sont appelés à se prononcer ». Macky Sall a rappelé que « notre pays est une démocratie que rien ne peut faire revenir en arrière. Cette démocratie est bien ancrée, rien ne doit l'entacher ». En vertu de cela, il a lancé un ultime appel aux acteurs pour faire confiance au peuple à qui revient le dernier mot.

Après s'être réjoui de la bonne organisation du vote, le président de la République dit espérer qu'il y aura une accalmie globale sur l'ensemble du territoire national. En conclusion, il a remercié les populations, les acteurs, les journalistes et les forces de sécurité qui ont participé à la bonne tenue de ces élections législatives.

Mahammed Boun Abdallah Dionne félicite l'administration et les forces de défense et de sécurité

Le chef du gouvernement, tête de liste nationale de la coalition «Benno Bokk Yakaar», a accompli son devoir civique hier au centre de vote Samba Yomb Guilé Mbodj de Gossas. Mahammed Boun Abdallah Dionne a félicité l'administration et les forces de défense et de sécurité qui ont permis au peuple de s'acquitter de son droit de vote.

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a voté hier, aux environs de 13h, à son centre de vote de l'école Samba Yomb Guilé Mbodj. Il y a été accueilli par le député sortant du département, son frère Cheikh Diop Dionne, par le maire de la commune de Gossas, Madiagne Seck, et par la tête de liste départementale, Madické Diaw.

A sa sortie du bureau de vote, le Premier ministre, par ailleurs tête de liste nationale de la coalition présidentielle «Benno Bokk Yakaar», a décerné un satisfécit « à l'administration et aux forces de défense et de sécurité qui ont permis aux populations de s'acquitter de leur devoir civique ». Il a, en effet, expliqué que « c'est le lieu de rappeler qu'à chaque fois que le pays a fait face à des défis, les choses se sont toujours bien passées ».

Selon le chef du gouvernement, les Sénégalais doivent continuer à faire confiance à l'administration, malgré certaines difficultés notées dans le processus électoral. Mahammed Boun Abdallah Dionne a réitéré sa gratitude au président de la République, Macky Sall, aux leaders de sa coalition mais aussi à tous les militants qui « ont mobilisé et sué pendant trois semaines pour faire triompher la vision du chef de l'Etat incarnée dans le Pse ». Le chef du gouvernement a déclaré que le Pse continuera à être érigé en priorité pour un Sénégal émergent. En conclusion, le Premier ministre a « rendu grâce à Dieu qui a permis la maturité démocratique du peuple sénégalais en ce jour de vote ».

Abdoulaye Wade s'offusque des couacs notés dans le déroulement du vote

Tête de liste nationale de la coalition gagnante Mankoo wattu Sénégal aux élections législatives de ce dimanche, l'ex président Abdoulaye Wade (2000 2012), s'est offusqué des couacs notés dans le déroulement du scrutin, imputant cet état de fait à une volonté manifeste du parti au apouvoir "d'ourdir un plan de sabotage savamment orchestré avec ses services".

" Je viens d'accomplir mon devoir de citoyen et je voudrais à cette occasion vous demander de penser à tous les autres citoyens Sénégalais qui, à l'heure actuelle, n'ont pas la possibilité de voter alors qu'ils disposent de leur cartes d'électeur. Parce que dans beaucoup d'endroits, les bureaux de vote n'ont pas le minimum de matériel pour permettre aux citoyens de voter", a déclaré Me Wade -91ans-, après avoir accompli son vote à Dakar, précisément au Point-E au centre Falilou Mbacké.

L'ex président sénégalais estime que les sabotages du scrutin affectent particulièrement les localités où il avait l'habitude de gagner. Il cite à cet effet les localités de Touba (Centre) et Dagana (Nord). Cette dernière a la particularité d'être le fief électoral de l'actuel Coordonnateur national et Secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais (PDS, opposition) "À Touba, le vote n'a pas encore commencé parce qu'il n y a pas de matériel dans les bureaux de vote et en plus, il n'y a pas mon bulletin. À Dagana, dans plusieurs centres que j'ai toujours gagnés, c'est la même chose", a dit Me Wade. Wade qui vit en France depuis son départ du pouvoir, suite à sa défaite face à l'actuel président Macky Sall, a, par ailleurs, demandé à ses militants de faire preuve de vigilance pour sécuriser leur vote.

Large avance pour «Benno Bokk Yakaar» à Gossas

Les premiers résultats provisoires dans la commune de Gossas donnent la coalition «Benno» largement victorieuse, suivie respectivement «Wattu Sénégal» et «Manko Taxawu Sénégal». Au centre de vote Samba Yomb Nguilé Mbodj, où a voté le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, «Benno Bokk Yakaar» a remporté les 3 bureaux de vote. Sur un total de 1169 électeurs, la coalition présidentielle a obtenu 532 voix.

Très loin derrière, la coalition gagnante «Wattu Sénégal» vient en deuxième position avec seulement 49 voix suivie de «Manko Taxawu Sénégal» qui a obtenu 22 votes. A l'école Serigne Moustapha Mbacké, «Benno Bokk Yakaar» a également remporté tous les trois bureaux de vote, soit 771 voix. La coalition gagnante «Wattu Sénégal» arrive en seconde position avec 112 suffrages. Dans ce centre, la coalition «Kaddu Askanwi» d'Abdoulaye Baldé est en troisième position avec 43 voix, devant la coalition «Manko Taxawu Sénégal», classée quatrième. «Benno» a également gagné dans les quatre autres centres de vote de la commune.

Il faut souligner que le scrutin s'est, dans l'ensemble, bien déroulé dans la commune de Gossas. Le taux de participation dépasse les 50 % dans le centre Samba Yomb Nguilé Mbodj où a voté le Premier ministre.