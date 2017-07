Sénégal: Un scrutin calme à Rufisque, malgré quelques dysfonctionnements

DÉCLARATION DE LA PLATEFORME DE VEILLE DES FEMMES POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ Plus »

« J'ai bel et bien ma carte électoral sur moi, mais jusqu'au moment où je vous parle, mon nom ne figure nulle part. C'est désolant », renseigne le jeune homme. Comme lui, ils étaient nombreux, hier, à chercher à s'identifier sur les listes, mais beaucoup sont rentrés bredouille. Certains n'ont guère caché leur amertume. « Je croyais qu'avec mon récépissé de dépôt pour voter sans problèmes, mais je me rends compte que ce n'est pas évident que cela. Il n'y a personne ici pour te donner une bonne explication par rapport à tous ces manquements », renseigne Doudou Diop, un jeune rencontré à l'école Camp Marchand, à Rufisque-Est.

