Sénégal: Bon déroulement du scrutin à Ziguinchor

Les élections législatives se sont déroulées dans de bonnes conditions, hier, à Ziguinchor.

En effet, le scrutin a été bien organisé par les autorités compétentes et il est allé jusqu'à son terme, malgré la forte pluie. Partout à travers le département, en fait, les populations ont très tôt commencé à rallier les lieux de vote, prenant d'assaut les bureaux de vote.

On a noté une affluence des électeurs qui est allée crescendo, notamment dans la commune de Ziguinchor. Ici, on a eu à braver la pluie battante qui a commencé vers 15 heures, démontrant ainsi leur engagement et leur détermination à accomplir leur devoir de citoyen.

Tous ont voté dans le calme, la discipline. Et le scrutin s'est déroulé sans encombre. La tête de liste nationale de la coalition convergence patriotique « Kaddu Askan Wi », Abdoulaye Baldé, s'en est réjoui. Le maire de la ville de Ziguinchor n'a pas manqué de féliciter l'administration territoriale « pour les bonnes dispositions qu'elle a bien voulu prendre et qui ont favorisé un vote calme, transparent et démocratique ».

D'autres candidats à la députation et responsables de coalitions de partis en lice pour ces élections législatives ont également apprécié « la parfaite organisation du scrutin » par les autorités administratives locales. Ils ont remercié aussi les électeurs pour leur maturité d'esprit et leur sens de responsabilité, en accomplissant leur devoir civique dans la sérénité et le respect mutuel.

La tête de liste nationale de la coalition « Ndawi Askan Wi », Ousmane Sonko, avait exhorté ses compatriotes à se mobiliser et à voter massivement sans histoire au bénéfice de la démocratie du Sénégal.