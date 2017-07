Mali: A Ménaka, le MSA ménage les alliances

Depuis plusieurs jours les troupes du Gatia, ennemi juré des ex-rebelles et alliées de circonstance avec le MSA dans la région, s'étaient déplacées sur les différents fronts, plus au Nord, laissant donc le champ libre à la CMA qui a profité de ce vide pour asseoir ses récentes victoires.

Moussa Ag Acharatoumane, le fondateur du MSA, le groupe armé aux manettes dans la zone de Ménaka, n'a jamais rompu totalement les liens avec les ex-rebelles. Il explique avoir été prévenu de leur arrivée et tente dorénavant de ménager les alliances : « Nous, nous avons toujours prôné l'entente, c'est-à-dire avec nos voisins, et le Gatia fait partie de nos voisins, tout comme d'autres communautés dont la CMA (... ) Actuellement, à ma connaissance, le Gatia n'est pas à Ménaka (... ) Cette entente entre nos communautés c'est le plus important pour nous, et cela, rien ne le changera. »

