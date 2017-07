Madagascar: Les habitants sensibilisés à l'observation des baleines

Nosy Be a été troublé par un double délit, en mai. Une fillette de 8 ans a été… Plus »

« Les Vezo ne s'approchent pas des baleines, mais les baleines s'approchent auprès des pêcheurs. Les pêcheurs ont peur, elles sont grosses, mais les pirogues sont petites, 5m de long seulement. Alors on reste tranquille sur les bateaux, on regarde autour de nous parce que les baleines sont hautes, elles peuvent casser les bateaux et nous faire tomber à l'eau. La baleine en malgache veut dire : monstre de la mer », explique Daniel, un pêcheur Vezo.

Une migration qui a lieu pendant l'hiver austral. Dans les années 80, l'espèce était en voie de disparition, mais depuis l'océan Indien est devenu un sanctuaire pour les grands cétacés et la population de baleines à bosse augmente chaque année. On en compte aujourd'hui 80 000. A Mangily, village à 30 km de Tuléar, dans le sud-ouest de Madagascar la saison des baleines à bosse bat son plein.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.