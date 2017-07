Cote d'Ivoire: Jeux de la Francophonie en Côte d'Ivoire - Une 8e édition globalement réussie

Fin dimanche des 8ès Jeux de la Francophonie, Abidjan 2017. Et le tournoi de football est allé au Maroc… Plus »

La France arrive première de cette compétition sportive et culturelle avec 22 médailles d'or, juste devant le Maroc. Premier pays subsaharien, le Sénégal, classé 4e avec 10 titres de champion francophone. Le Canada est troisième et sera le prochain pays hôte des 9e Jeux de la Francophonie en 2021.

On ne sait pas si les 500 000 participants espérés ont été atteints mais l'affluence été infiniment plus importante qu'à Nice il y a quatre ans. Les ateliers en plein air d'art contemporain ont intrigué les visiteurs venus à la Bibliothèque nationale. Gros succès également pour les concerts de hip-hop et le concours de danse contemporaine, tandis que la marionnette géante des Ivoiriens de l'académie de Bingerville a enchanté petits et grands, remportant par la même occasion la médaille d'or.

Malgré des échauffourées autour du stade Houphouët-Boigny pour la finale de foot et une panne électrique du plus mauvais effet pendant le discours de clôture, ces 8e jeux ont plutôt été une réussite de l'avis des participants.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.