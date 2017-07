Burundi: Mobilisation pour libérer le défenseur des droits de l'homme Rukuki

Cela fait près d'un mois que trois membres de l'ONG Parcem sont eux aussi détenus au Burundi, un pays où la plupart des ONG de défense des droits de l'homme sont suspendues ou interdites comme la ligue Iteka. Sa trésorière Marie Claudette Kwizera est portée disparue depuis un an et demi.

Gerald Staberock, secrétaire général de l'Organisation mondiale contre la torture, fait un constat bien différent. « Les services secrets burundais ont une réputation assez forte de la torture et d'autres mesures illégales, explique-t-il. Donc, exactement là où la torture est très probable, on a vu des défenseurs qui ont disparu, ou qui ont dû quitter le pays, qui ont été radiés du barreau du Burundi. »

Jean-Baptiste Baribonekeza, président de la Commission nationale indépendante pour les droits de l'homme l'ignore, tout comme les faits qui lui sont reprochés à Germain Rukuki qui n'a vu ni médecin ni avocat. Mais pour lui, pas de raison de s'inquiéter : « En principe, il n'y a pas de problème d'accès aux avocats par rapport aux personnes détenues qui le demandent. Pour ce qui est du médecin, c'est la même chose. En principe il a accès au service médical de la prison. On n'a pas d'information disant qu'il aurait un problème de santé particulier. On considère qu'il a donc accès à un médecin. »

Après deux semaines aux mains du SNR, Germain Rukuki se trouve à la prison de Ngozi dans le nord du pays. Pourquoi est-il incarcéré à plus de 120 km de son domicile et du lieu de son arrestation ?

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.