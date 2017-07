Madagascar: Recommandation à mes enfants

Deux évènements récents me confortent dans certaines recommandations à mes enfants.

Le premier est la frénésie Facebook à l'annonce du décès (supposé suicide) d'un homme d'affaires devenu politicien. J'ai toujours dit à mes enfants : n'étalez jamais votre vie sur les réseaux sociaux. Donner sa vie en spectacle expose à une propension malsaine naturelle chez certains de nos congénères humains. Ceux-là se délectent du malheur des uns et des autres. Commentaires déplacés et propos indécents deviennent alors le lot de ceux qui ont eu la mauvaise idée de se donner en pâture aux destructeurs d'honneur ceux dont la posture psychologique est la calomnie.

N'étalez donc jamais votre vie sur Facebook et les réseaux sociaux. En corollaire, ne vous mêlez jamais non plus de la vie d'autrui. Plutôt que de regarder les autres vivre, et peu importe ce qu'ils font de leur vie, vivez pleinement la vôtre. Ne perdez pas votre temps à commérer sur l'adultère d'Untel, l'insoutenable légèreté de vie d'Unetelle, les moeurs et autres débauches qu'on prête aux uns et aux autres. C'est leur vie, pas la vôtre.

Ne succombez pas à la tentation trop facile de cette société hyperconnectée de la mise en scène de soi et du voyeurisme d'autrui. Quoique. À son époque, le milieu du XIXème siècle, Balzac croquait déjà avec croustillance les regards qui s'attardent, les oreilles qui traînent, les mille et une indiscrétions dès la loge de la concierge, dans l'escalier, sur chaque palier, d'une porte à une autre. Comme si on ne pouvait pas s'empêcher d'écouter aux portes, d'épier à la dérobée, de commenter chaque fait et geste, chez les autres. Et vivre par procuration, chez soi.

Le deuxième petit évènement a trait à cette bataille rangée entre les membres d'une secte et les villageois des abords de Soanierana-Ivongo, sur la côte Est. J'ai toujours recommandé à mes enfants un scepticisme distant envers les religions. Ne croyez jamais à l'existence d'un messie. Ne vous égarez pas à suivre un prophète auto-proclamé. Ne vous laissez jamais subtiliser votre esprit critique au prétexte de croire, de croire simplement.

N'aliénez jamais votre libre-arbitre et empêchez qu'un quelconque gourou vous instrumentalise : ce n'est pas un apôtre, encore moins un dieu, juste un vulgaire criminel qui s'arroge privilège de dépucelage sur les vierges, droit de cuissage sur les épousées, racket sur les revenus des adeptes. Il est d'ailleurs un fait dans cette affaire de Soanierana-Ivongo : si j'ai bien compris, les adeptes

de la secte se trouvaient à la merci d'un multi-récidiviste, un «dahalo» soi-disant repenti, comme tant d'autres comédiens qui s'inventent une vocation évangélique ou jihadiste en prison. Alors, je dis à mes enfants : si le bon sens était réellement la chose du monde la mieux partagée, et que les crimes étaient punis à la hauteur de leur horreur, la récidive n'aurait jamais lieu. Un condamné à mort ne récidive pas.