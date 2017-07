Tunisie: Le pays à la 7e place

Hier, ce furent les retrouvailles entre la Tunisie et la Russie. Les deux sélections nationales s'étaient affrontées au premier tour de l'épreuve et la rencontre s'était achevée par un match nul (29-29).

Le sept national menait pourtant par deux buts d'avance et pouvait en rajouter un troisième. Subitement, la ligne d'attaque de la sélection nationale est tombée en panne et les Hongrois ont refait surface pour gagner par 34 buts à 30.

Le bilan n'est pas morose avec entre autres le titre de meilleur buteur de la compétition jusqu'à hier détenu par Skander Zaïed. La mauvaise nouvelle est la blessure du demi-centre Wael Mzoughi qui s'est blessé au genou et a quitté ses coéquipiers. On gardera un goût d'inachevé de ce Mondial, puisque l'équipe de Tunisie pouvait aspirer à jouer pour la 5e place, n'eût été cette défaite inattendue face à la Hongrie.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.