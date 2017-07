Tunisie: Une ossature à stabiliser

A Bizerte, on veut demeurer un peu optimiste mais lucide. Il y a encore deux semaines de travail avant le début de la compétition. On peut évoluer, corriger...

Les Sfaxiens ont gagné par 1 but zéro, œuvre de Alaeddine Marzouki sur penalty (47'). Wajdi Jebari a raté l'égalisation, en manquant un penalty. Le mal ne s'arrête pas là pour le CAB. En effet, à l'issue de la rencontre, l'entraîneur nordiste a montré qu'il était dans le désarroi total. Il n'était pas content du tout quant à la prestation de ses joueurs, tout particulièrement en deuxième période de jeu. «Quand j'ai fait tourner l'effectif, la qualité du jeu en a pâti. On manque de doublures capables de relayer les titulaires. Ce qui n'est pas réjouissant», a-t-il dit, après le test contre le CSS, l'air franchement abattu.

Ensuite, les départs de Maher Sghaïer, Tej et Ahmed Sassi n'ont pas été compensés. Qu'on le veuille ou non, ils étaient d'un apport certain dans le dispositif du CAB. Certes, Wattara, Zied Ounelli, Hamza Ben Abda, Chedly Ghrab ou encore le gardien Khmaïes Thamri sont venus étoffer l'ensemble «jaune et noir», mais on reste loin du désir de Lassaâd Dridi.

Il y a lieu d'abord de pointer du doigt l'instabilité permanente au niveau des terrains. On a «côtoyé» les stades de Menzel Abderrahman, le 15-Octobre à Bizerte, l'annexe d'El Menzah et Hammam-Bourguiba. Là, la qualité de l'aire de jeu n'est pas toujours bonne, le gazon étant tantôt naturel tantôt synthétique.

