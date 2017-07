Tunisie: «Gare à l'autosatisfaction !»

«Nous serons dans la continuité et la consolidation des acquis»

«Encore un attaquant de pointe étranger, et le mercato sera bouclé»

«A Métlaoui, le collectif a toujours primé»

«On mêle politique et sport»

L'Etoile Sportive de Métlaoui va négocier une saison placée sous le signe de la confirmation du statut acquis ces deux derniers exercices, avec à sa tête un nouvel entraîneur : Ghazi Ghraïri.

L'ancien coach du CSS, ESZ, EGSG, ST.... nous dit dans cet entretien qu'il croit dur comme fer en la réussite de cette «expérience enrichissante» d'autant que le travail entamé se trouve à un stade avancé et que l'effectif est pratiquement au complet.

Ghazi Ghraïri, au départ, l'ESM a paru accuser un petit retard au programme de préparation. Votre club a-t-il su le rattraper?

Oui, et nous sommes aujourd'hui largement dans les temps. Le stage d'Hammam-Bourguiba a été une réussite; celui actuel à Sousse l'est également. L'effectif est à 90% au complet. Nous sommes au stade des matches-tests. Nous devions jouer contre le Stade Tunisien et la Jeunesse Sportive Kairouanaise. Malheureusement, le calendrier tiré dernièrement nous a fait changer d'avis, car ces deux clubs figurent parmi nos adversaires dans les trois premières journées du championnat. Voilà pourquoi nous avons convenu de jouer face au ST avec les réserves. Le club algérien de Tlemcen se trouvant à Sousse, nous avons programmé un test contre lui pour mardi, soit juste avant de rentrer à Métlaoui. Le 8 août, nous clôturerons le cycle des tests face à l'Avenir Sportif de Gabès. Un autre test n'est pas à exclure, notamment pour donner du temps de jeu aux doublures.

Comment avez-vous trouvé l'effectif métlaouien ?

Réceptif et possédant une bonne marge de progression. Lors de la première phase de la préparation, quand nous mettions l'accent sur l'aspect physique, j'ai pu découvrir l'équipe. Nous passons maintenant à la mise en place de la stratégie de jeu, notre manière de jouer et la tactique que je vais préconiser. Le choix de Sousse se justifie par les commodités offertes par ce centre. Le stade se trouve dans l'hôtel même, plusieurs équipes se trouvent avec nous et peuvent à tout moment nous donner la réplique. Depuis la Révolution, les camps d'entraînement présentent un problème pour les clubs tunisiens. Un club comme l'ESM, qui se trouve enclavé et loin des centres des stages, est désavantagé sous ce rapport.

Quel objectif vous ont assigné vos dirigeants ?

L'ESM vient de sortir deux belles saisons. Par conséquent, il faut nous situer dans la continuité et la consolidation des acquis. On sait qu'en Tunisie, on n'a pas la notion de patience. Toutefois, dans le cas de mon nouveau club, nous avons convenu de conserver le maximum de joueurs d'autant plus que l'effectif existant a fait suffisamment ses preuves. Une douzaine de joueurs se trouvent en fin de contrat. Grâce à un effort particulier des dirigeants, tous ces joueurs ou presque ont pu renouveler leur contrat. A l'exception de Gharsellaoui, Zouaghi, Ben Aziza, Razak Boukari, Mohamed Lahkim, Yassine Salhi et Oussama Béjaoui, tout l'effectif du dernier exercice est là, renforcé par plusieurs recrues. Il nous faut donc nous maintenir à notre niveau des deux derniers exercices et conserver la 4e ou 5e place. Certes, nous ne pouvons plus bénéficier de l'effet de surprise. Tout le monde connaît désormais notre jeu. J'arrive pourtant plein d'ambition, pour améliorer le groupe et les résultats. Cela exige beaucoup d'efforts pour motiver les joueurs. Je leur dis: gare à l'autosatisfaction !

Le mercato actuel vous satisfait-il ?

Bien entendu, chaque entraîneur aimerait bien avoir sous la main les meilleurs joueurs possibles. Toutefois, ceux-ci ne sont à la portée que des grands clubs. Il faut tenir compte des moyens du club où l'on se trouve. A Métlaoui, c'est le groupe qui l'a toujours emporté. On privilégie le collectif par rapport à l'individualité. Nos recrues sont ciblées : Mourad Zahou que j'ai eu sous mes ordres à El Gaouafel de Gafsa, le feu follet de l'US Ben Guerdane, Jilani Abdessalam, le Béjaois Mohamed Ali Salem, Khemais Maâouani, Touré Yannick, et tout récemment le milieu ghanéen Idrissa Niang, un international de la sélection du Chan. Pour compléter l'équipe, nous cherchons encore un attaquant de pointe étranger.

ST, JSK puis SG : comment jugez-vous le début de saison?

Nous allons devoir composer avec un début de championnat corsé avec trois matches en dix jours. Ce ne sera pas simple au début. Or, on connaît toute l'importance de l'entame de la saison. Le championnat débute très tôt. A la mi-août, on va avoir affaire à la canicule. Nous allons devoir jouer par plus de 40 degrés à l'ombre alors que les joueurs sortent à peine d'une phase où ils ont subi une lourde charge de travail. Ils manquent encore de rythme et de fraîcheur.

L'état désastreux du tartan du stade municipal de Métlaoui ne vous inquiète-t-il pas ?

Je sais qu'il a occasionné aux joueurs un tas de blessures plus ou moins graves. Les tendinites ne se comptent plus. Rien que cette semaine, j'ai enregistré le retour de Foued Timoumi de blessure. Le stade annexe va subir des travaux de réengazonnement. Quant au central, l'appel d'offres a été lancé pour entreprendre les travaux de pose d'un nouveau tartan. On va profiter de la trêve pour entreprendre les travaux. Cela nous permettra de commencer la saison dans notre stade.

La saison dernière, les moyens financiers limités de votre club ont provoqué des grèves récurrentes. Cela doit vous décourager quelque part ?

Nullement. Je sais que cet aspect financier n'est pas propre à Métlaoui. Notre foot vit au rythme de l'aumône, de l'assistance. Cela est inadmissible au XXIe siècle. Comment voulez-vous que le foot évolue dans un contexte pareil ? De quel professionnalisme peut-on parler ? Jusqu'à quand un club restera-t-il à la merci d'un Meddeb ou d'un Charfeddine ? Il faut mettre en application un projet de plafonnement des salaires. Il faut installer un office d'entretien des stades dépendant du ministère des Sports. La pelouse constitue le premier outil de travail d'un footballeur ou d'un entraîneur. Or, chacun connaît l'état pitoyable de nos pelouses. J'ai travaillé huit ou neuf ans aux pays du Golfe. Les clubs divisionnaires possèdent de bien meilleurs terrains que ceux de notre élite. Au Qatar, malgré les moyens inimaginables qu'on y trouve, on préfère faire disputer toutes les rencontres dans quatre stades seulement. Des stades up-to-date. Que signifie un championnat à 16 ou 14 clubs alors que la moitié d'entre eux manquent de moyens ? Du populisme tout court. On mêle politique et sport. Et puis, le mérite doit être le maître-mot. Pourquoi faudrait-il pousser derrière tel ou tel club ? Les gens ne sont plus dupes. Ils savent parfaitement tout ce qui se trame dans les coulisses. Avec une telle mentalité, on ne peut pas aller très loin.

Enfin, comment jugez-vous cette expérience dans votre parcours professionnel ?

Fort enrichissante, exaltante même. J'essaie d'effectuer un parcours varié. J'ai pris des clubs à titres (le CSS avec lequel j'ai remporté des trophées), j'ai travaillé au Golfe à la tête de clubs qui possèdent beaucoup de moyens. J'ai coaché des clubs de moyenne envergure... J'ai fait l'adjoint, l'entraîneur des jeunes, le head coach chez les seniors, l'adjoint en équipe nationale... Toutefois, je ne perds pas de vue qu'à la base, je suis un enseignant, un éducateur.