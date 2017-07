Tunisie: Place aux choses sérieuses

EST : Jemal, Talbi, Rabii, Matri, Machani, Kom, Chaâlali, Jelassi (Beguir 60'), Mejri (Besseghaier 65'), Jouini, Rejaibi (Sassi 78')

Al Hilal : Marwane Hidri, Fahd Rachidi, Walid Ahmed, Metaâb Mfarrej (Adel Mowallad 45', puis Malek 86'), Mohannad Falatah, Nasser Doussari, Majed Najrani (Khaled Jebai 65'), Abdallah Mehini, Abdelkarim Kahtani, Nayef Kariri, Abderrahmane El Yami.

Sans surprise, c'est une Espérance «B» qui donne la réplique aux Saoudiens d'Al Hilal dans ce baisser de rideau de la phase des poules du championnat arabe. Cela donne par conséquent une EST-bis face à la Vague Bleue (surnom d'Al Hilal) olympique conduite par Juan Braun. On sait en effet que l'équipe première hilalienne a préféré partir en stage en Autriche sous la conduite de Ramon Diaz, snobant de la sorte l'échéance arabe.

En l'absence du moindre enjeu, la partie est débridée, notamment à la reprise où les buts s'enchaînent.

Certes, le rythme n'est pas été folichon, les déchets se multiplient, mais l'occasion est belle de donner du temps de jeu aux doublures sang et or.

La première période, dominée par le représentant tunisien, est longue, très longue à démarrer malgré une première alerte saoudienne œuvre de Kahtani (12'). Rejaibi est le plus alerte côté gauche, mais il est parfois brouillon.

Il faut ainsi attendre la première minute du temps additionnel rendu nécessaire par la blessure de l'arbitre jordanien Adham Makhadma pour voir les Sang et Or ouvrir le score suite à un corner de Jelassi et une déviation de Mejri de la tête. Ferid Matri anticipe la sortie du gardien adverse et réussit son premier but sous les couleurs sang et or.

Chassé-croisé

La seconde période donne lieu à un beau chassé-croisé avec d'abord l'égalisation d'Abderrahmane El Yami aidé par une intervention malheureuse de Ali Jemal, vite suivie par un nouvel avantage donné par Haythem Jouini suite à un nouveau corner de Jelassi. L'ancien pensionnaire de Tenerife, en D2 espagnole, profite d'une feinte de Machani qui laisse le ballon lui parvenir pour ramener habilement et placer une pichenette victorieuse (58').

Fahd Rachidi ne tarde pas à égaliser (2-2) dans un angle fermé. Le keeper Jemal, qui a beaucoup perdu de sa superbe, dévie le ballon dans ses propres filets.

Dès sa rentrée, Besseghaier a failli goûter à la joie du but, mais sa volée manqua le cadre. Mais au final, le club de Bab Souika fera carton plein, soit trois victoires en autant de rencontres.

Chaâlali prend part au festin en poussant dans les filets de Marwane Hidri un tir sur le poteau œuvre de Beguir au terme d'une superbe combinaison.

Puis, le bouquet arbitral qui ne peut manquer à aucune rencontre. L'arbitrage dans ce championnat est scandaleux. L'expulsion de Haythem Jouini pour un second carton pour simulation fait plutôt rire jaune. Il n'y avait en fait aucune simulation.

Jouini méritait au contraire un penalty, car la faute du défenseur saoudien était claire sur Jouini.

Mais passons. Place à présent au tirage au sort de demain à 10h à l'issue duquel l'EST connaîtra son adversaire en demi-finale, jeudi prochain. Elle va hériter soit d'Al Ahly d'Egypte, Al Fayçali de Jordanie ou du Fath Rabat.