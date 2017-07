Tunisie: Hédi Ben Hassan - «Retrousser les manches»

M. Hédi Ben Hassan nous a parlé également de son programme « Pôle Espoirs 2019 » qui est déjà opérationnel et mis en place par la fédération. Ce programme consiste à incorporer une pépinière de jeunes nageurs et nageuses au sein de l'équipe nationale, en vue de les préparer pour les Championnats d'Afrique juniors de natation que la Tunisie va organiser en 2019.

Le niveau mondial nécessite beaucoup de travail. A vrai dire on est encore loin du gotha mondial. Un nageur doit effectuer une moyenne de 6 heures d'entraînement par jour, à part la préparation physique. Il doit suivre un régime spécial au niveau de la nutrition. Les nageurs doivent avoir un suivi au niveau psychologique et ostéopathique. Il faudra travailler davantage pour élever notre niveau. En clair, il faut se retrousser les manches. Aussi, il faut un centre d'entraînement pour les élites avec tous les équipements adéquats. Sinon, nous serons contraints d'envoyer nos nageurs à l'étranger afin qu'ils bénéficient d'une structure adéquate. Chose que l'on est en passe de conclure avec le centre de Limoges en France. Notamment avec Aziz Ghafari qui va nager lors des Championnats du monde juniors ».

