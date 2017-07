Tunisie: Le stage en Italie dans le doute...

Des exercices d'ordre physique le matin et technico-tactiques l'après-midi. Jacob Antonio, le sélectionneur national, estime que le nouveau camp d'entraînement place son groupe dans une situation confortable lui permettant de gérer convenablement les rencontres amicales face au premier sparring partner, l'équipe olympique de Russie du 7 au 11 août à Radès.

L'occasion sera propice pour le staff technique pour évaluer le travail effectué et choisir les quatorze joueurs qui feront le voyage à Istanbul pour disputer les deux rencontres face à l'équipe de Turquie les 18 et 20 août.

Pour la seconde sortie qui devrait avoir lieu durant la première quinzaine du mois de septembre en Italie, rien n'est encore confirmé. Tout porte à croire pour l'instant que ce stage, qui constituera un cap décisif, sera annulé. Les démarches de l'Italien Jacob Antonio lors de son récent séjour n'ont pas eu une suite favorable. Cela n'empêche de dire que l'espoir persiste. Les contacts permanents de la DTN avec son homologue italienne pourraient aboutir à la programmation d'un stage compétitif animé par autant de rencontres face à des clubs de la pro A.

Sélection dames : Bassam Fourati aux commandes

Le choix de la Ftvb s'est porté sur l'actuel entraîneur du club féminin de Carthage, Bassam Fourati, pour prendre en main les destinées techniques de l'équipe nationale seniors féminines.

Sa mission entrera en vigueur le 7 août, date du début de la préparation de l'équipe en prévision de la CAN de Yaoundé. Le nouvel entraîneur dispose ainsi de deux mois pour mettre l'équipe sur les rails. Le calendrier de toute la campagne de préparation et la liste des joueuses seront dévoilés au plus tard avant la fin de cette semaine.

CAN Hommes : huit équipes déjà qualifiées

Pour la CAN Hommes du Caire, le nombre des qualifiés s'élève maintenant à huit équipes. Le Kenya victorieux du tournoi de la zone cinq et le Rwanda classé deuxième rejoignent ainsi le quatuor qualifié d'office : la Tunisie, l'Egypte, l'Algérie, le Cameroun et les deux meilleurs classés du tournoi de la zone quatre : la RD Congo et le Congo Brazaville. Les prochains tournois zonaux de qualifications dévoileront les noms des quatre dernières équipes de la liste des douze de la CAN.

Mondial 2018 : la liste de l'Europe se complète

Les dix places réservées à l'Europe au Mondial 2018 seront occupées par les deux pays organisateurs, l'Italie et la Bulgarie, la tenante du titre la Pologne, la Belgique qui vient de remporter le tournoi de qualification de repêchage et les meilleurs du dernier championnat d'Europe : la France, les Pays-Bas, la Slovénie, la Russie, la Finlande et la Serbie.

Le processus de qualification pour le reste des continents déterminera le 30 octobre la liste définitive du Mondial.