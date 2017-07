Tunisie: Une denrée rare

Depuis des saisons la Chabiba a abandonné la formation des jeunes talents au profit du recrutement d'attaquants modestes. La raison pour illustrer cela ? Les Aghlabides manquent tout simplement et cruellement d'efficacité.

Il faut se rappeler des buteurs racés comme Ouada, Jabbès, Bargou, Gomri, Mahdouani, Denden, Chraiet, Haddaji et d'autres.

Depuis deux décennies, les attaquants aghlabides racés se font de plus en plus rares. Avec l'avènement du professionnalisme dans notre championnat, des attaquants étrangers ont débarqué à Kairouan. Les Cheikh Diop, Hamid Bahloul, Camara Gana et Claude Gondou ont marqué leur passage grâce à leur engagement et leurs qualités athlétiques.

Le revers de la médaille

Les conséquences semblent positives, l'équipe a gardé son jeu offensif et son efficacité en attaque. En revanche, ce sont les enfants du club qui sont sacrifiés. Certains attendent des saisons pour faire de courtes apparitions. D'autres partent sous d'autres cieux, notamment chez les clubs divisionnaires ou bien ils abandonnent à la fleur de l'âge. Pour leur part, les dirigeants, par souci de résultats, font appel à des attaquants chevronnés comme ce fut le cas des Maher Ameur, Nabil Missaoui, Salama Kasdaoui, Naoufel Youssefi et Hichem Essifi.

Ali Korbi, retour salutaire

La saison écoulée ne semble pas déroger à la règle, à part quelques exploits individuels. Les recrues n'ont pas réduit les défaillances qui ont affecté la stabilité de l'équipe, notamment en l'absence de régularité au niveau de la concrétisation des occasions créées. En clair, les attaquants confondent vitesse d'exécution et précipitation. Et ils perdent l'essentiel de leur lucidité devant les buts. Le retour de Korbi dans le cadre d'un prêt du CSS va redonner à l'équipe ses repères. Il va épauler les Ghanem et Harzi.

Des jeunes encore fébriles

Les Aghlabides ont lancé des enfants du club à l'instar de Ghribi, Harzi, Jelliti, Zaidi et Frioui. Ces jeunes talents manquent de confiance et de régularité à cause d'une formation de base trop juste. Ils possèdent des qualités athlétiques non négligeables, toutefois ils manquent de caractère et de lucidité.

Ces défauts sont problématiques. Les entraîneurs des jeunes doivent travailler ce volet pour former à terme des attaquants de qualité comme par le passé. La Chabiba doit s'investir dans les catégories des jeunes pour lancer ses talents et réduire le nombre de joueurs recrutés au début de chaque saison.