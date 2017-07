Tunisie: En infraction avec la loi

Un hammam et une huilerie ont également installé leurs quartiers dans la même rue. Tous les jours, le couple, qui a perdu l'espoir de vivre des jours paisibles et tranquilles, se réveille sur un boucan d'enfer qui se poursuit tout au long de la journée.

Hormis l'huilerie et la station de lavage, le reste des commerces occupe illégalement un espace qui appartient au domaine de l'Etat. L'activité de la plupart de ces commerces est non seulement polluante mais elle génère, par ailleurs, des bruits équivalant en intensité à celui d'un avion gros porteur décollant ou atterrissant d'un aéroport international, selon le rapport de l'un des experts ce qui cause énormément de désagréments pour le couple et leurs voisins. «Ces artisans occupent illégalement les biens de l'Etat et n'ont pas l'autorisation d'exercer. Ils sont responsables d'une pollution sonore considérable», déplore M. Razghallah.

Dès 2014, le couple s'engage dans un long combat contre l'occupation anarchique de commerçants dans un quartier d'habitation résidentielle où il est formellement interdit comme le stipule le cahier des charges de la commune d'exercer une activité commerciale qui pourrait perturber la quiétude et la tranquilité des habitants.

Le combat est long et semé d'embûches mais le couple de retraités refuse de renoncer à son droit de mener une vie normale comme n'importe quel citoyen lambda. Abdelhamid et Jacqueline Razghallah portent l'affaire en justice et obtiennent gain de cause. Les rapports d'experts désignés par le tribunal attestent que tous ceux qui exercent une activité commerciale dans le quartier où habite le couple sont en infraction avec la loi. Plus de 20 constats d'huissier établissent l'existence de nuisance quotidienne y compris les dimanches et les jours fériés, et ce, de jour comme de nuit.

Malgré l'établissement de plusieurs procès-verbaux établis par la police nationale et qui confirment le caractère polluant et nuisant de l'activité commerciale dans la zone et alors que la loi organique qui régit les municipalités donne le pouvoir au maire et au délégué de faire appliquer la loi, l'application de la décision du tribunal reste, pourtant, lettre morte. Aujourd'hui le couple désemparé, qui ne sait plus à qui s'adresser, n'aspire qu'à une seule chose: que la loi soit tout simplement appliquée.