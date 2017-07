Tunisie: Résistance passive, l'autre genre de courage qui confond l'occupant

book listing

Un pays chevillé au corps

Les souvenirs emplissent la pièce où les proches, les voisins et les amis défilent. Sitt Zakia élevant ses filles, fumant son narguilé, plaisantant avec les voisines, accueillant son neveu Houssam qui est fugitif, prêtant main-forte aux femmes sur le point de mettre au monde car sa réputation de sage-femme n'est plus à refaire. Sitt Zakia avait été en Syrie, au Liban, au Koweit et à la Mecque mais là où elle brille d'un éclat invisible, c'est qu'elle est, sûrement sans le savoir, l'exemple même de cette résistance passive, si l'on peut dire, qui scelle les Palestiniens à leur terre occupée. Elle est là, indéboulonnable, peut-être parce qu'elle n'a pas d'autre choix, peut-être parce que ce pays tiraillé lui est réellement chevillé au corps.

Étonnante de simplicité et de naturel, elle élève seule ses filles sans se plaindre. Son seul refuge quand les choses deviennent trop lourdes à porter, c'est son narguilé qu'elle fume silencieusement en regardant le paysage de montagne de Naplouse par la fenêtre.

Souvent, trop souvent, elle est éprouvée. Parfois plus que d'habitude ; par exemple quand Houssam, son neveu, rapporte avec lui un camarade atteint d'un éclat de balle explosive dans la poitrine et qu'il avait fallu l'enterrer de nuit dans l'anonymat le plus total ; ou quand une ronde de soldats l'arrêtèrent alors qu'elle rentrait d'un accouchement difficile et qu'ils l'obligèrent, les fusils d'assaut Uzi en joue, à vider sa sacoche de soin en en éparpillant le contenu sur le sol et en donnant des coups de pied dans la gaze, les seringues, le coton...

Anciennes misères, nouvelles misères

Elle voulait Samar, la fille de Oum Sadok, la boulangère, pour Houssam mais il fallait que les choses se calmassent pour les marier. Ce n'est pas évident. "Fais attention, un assaut est imminent", l'avertit Samar en mettant momentanément fin à ses rêveries matrimoniales. Mais elle rétorque immédiatement : "C'est égal. Nous n'avons rien fait qui justifie la crainte."

Samar est universitaire et elle travaille sur un questionnaire qui cherche à savoir si la vie des femmes palestiniennes a changé après l'Intifadha. La réponse de Sitt Zakia prend Samar de court alors qu'elle semblait s'attendre à une réponse 'militante' : "Que veux-tu que je te dise ? Que la femme s'est mise à lancer des pierres, à délivrer les jeunes, à cacher les militants et à manifester ? D'accord. Mais son malheur a bel et bien redoublé. Ses anciennes misères sont toujours là, et les nouvelles sont innombrables. Grossesse, enfantement, affaiblissement, allaitement, lessive, rangement, ménage, cuisine, soupirs, harcèlement du mari des gosses, inquiétude pour les jeunes qui errent dans les coupe-gorge, les soucis pour le proche et le lointain, pour le petit et le grand, quand il est dans tes bras, tu as peur qu'on te le prenne, dès l'instant où il se trouve en prison, tu ne fais que courir à sa recherche d'un tribunal à l'autre, s'il n'est pas en prison, tu cours le chercher de grotte en grotte, si tu le vois, tu te consumes avec lui, si tu ne le vois pas, tu te consumes pour lui. Telle est notre vie, brûlure sur brûlure, supplice sur supplice. Prie pour que Dieu aide les femmes."

Que répondre à tout cela ?

"L'impasse de Bab Essaha", 243p., mouture française

par Sahar Khalifa

Editions Elyzad, 2015

Disponible à la Librairie al Kitab, Tunis.