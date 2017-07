Tunisie: A la recherche de preuves

Le ministre n'a rien à révéler

Finalement, la réunion de la commission qui devait avoir lieu à 14h00 n'a commencé qu'après 17h00 à un rythme saccadé, puisque le ministre des Affaires religieuses a dû patienter pendant plusieurs longues minutes, afin que les membres de la commission puissent aller voter le texte de loi sur les violences à l'égard des femmes. Autant dire que les conditions nécessaires à une audition sur un sujet aussi important n'étaient pas réunies.

«C'est un travail tiré par les cheveux», nous confie un des députés. Sur le fond, le ministre des Affaires religieuses, M. Adhoum, n'avait absolument rien à révéler aux députés, mises à part des informations connues depuis bien longtemps, à propos des plus de mille mosquées hors contrôle au lendemain des événements du 14 janvier 2011, dont certaines ont sombré dans le discours haineux.

«A chaque fois qu'il y a eu dérapage et que des preuves nous ont été données, nous agissions en limogeant les imams incriminés», explique le ministre. En revanche, il ne dit absolument rien sur l'éventuelle existence, entre 2011 et 2014, de réseaux à l'intérieur des mosquées, chargées du recrutement des jihadistes et l'envoi de jeunes dans les zones de conflits. Pire, le ministre demande aux «investigateurs», de lui donner des preuves de radicalisation des prêches s'ils en ont.

«Jusqu'à présent, nous n'avons même pas de système informatique, je ne suis même pas certain des informations que je vous donne, nous avons dû chercher dans des tas de paperasse pour les trouver», dit le ministre avec un air candide. «L'ex-ministre des Affaires religieuses, Nouredddine Khadmi, a-t-il, d'une manière ou d'une autre, contribué à la prolifération du discours radical du temps de la Troïka ?», voici la principale question que se posaient les membres de la commission.

Même les députés d'Ennahdha semblaient attendre la réponse. Mais elle ne viendra pas, le ministre se contentera de dire qu'il n'a, «jusqu'à cet instant, aucun document officiel impliquant qui que ce soit».

Insinuations et opacité

Rien de nouveau donc au sujet des voyages de la mort et de la destruction. Aucune question n'a pour l'instant été élucidée, pas même celle des douteux voyages de la compagnie Syphax Airlines vers la Turquie. De plus, ce qui est notable dans le fonctionnement de la commission d'investigation, c'est qu'elle ne ressemble pas aux commissions d'investigations existant dans d'autres parlements, où les élus posent des questions précises et exigent des réponses précises aux personnes auditionnées. L'exercice ici se résume en une joute oratoire des uns et des autres dont l'objectif est d'insinuer la culpabilité d'Ennahdha et de la Troïka, ce qui oblige les députés d'Ennahdha de passer leur temps à essayer de se dédouaner.

L'ex-présidente de la commission, Leïla Chettaoui, regrette cette méthode de travail qui ne mène, selon elle, à aucun résultat. «J'étais persuadée que cette réunion avec le ministre des Affaires religieuses Ahmed Adhoum n'allait apporter aucune réponse, dit-elle. En l'absence d'une méthodologie de travail, c'était prévisible». Elle préconise une préparation en amont des dossiers, pour que l'on sache avec exactitude ce qu'on souhaite obtenir comme informations. Mercredi, les questions des députés n'avaient en effet parfois rien à voir avec les prérogatives du ministère des Affaires religieuses. «Qu'avez-vous fait contre les livres religieux qui prêchent la haine à la Foire du livre ?», a même osé lui demander l'élue Houda Slim (Nida Tounès).