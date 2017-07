Madagascar: Somaroho Tanà - Tout le Coliseum vibre avec Wawa, Toofan, Stéphanie... et les autres

Le grand spectacle de musique tropicale qui a rythmé ce week-end, hier au Coliseum à Antsonjombe, a été un franc succès.

Cette avant-première du festival Somaroho a redonné un peu de soleil non seulement dans les cœurs, mais aussi dans le ciel. L'événement soutenu par Telma, prend de plus en plus d'envergure.

Un Coliseum qui se remplit au compte-gouttes, lentement et sûrement. Hier, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont venues applaudir les artistes qui ont animé le Somaroho à Tanà, évènement phare du week-end appuyé par Telma, pour un Manal'Azy Vita bacc d'une autre pointure. Le public scintillait de toutes les couleurs et des couleurs vives et fluorescentes, c'est dire que la joie transparaissait dans le look des gens et sur leur visage. Ceux qui sont arrivés plut tôt dans la matinée sont descendus devant la scène pour voir de plus près cette pléiade d'artistes nationaux et internationaux.... Et ils avaient raison, car ces derniers ont offert un spectacle époustouflant pour que personne ne perde aucune miette.

Les artistes malgaches ont été accompagnés de leurs musiciens. Leurs chansons, bien connues du public, ont été ovationnées. Les artistes internationaux, eux, n'ont pas démérité et le public scandait leurs noms. Sur scène, ils ont surtout mis l'ambiance avec des chansons que visiblement tout le monde connaît et avec la prestation de danseuses qui offrent un spectacle à part entière. Comme c'était le cas de Serge Beynaud et de ses deux danseuses qui ont impressionné les fans.

Satisfait. Hier donc, malgré les gouttes de pluie et les nuages qui ont assombri le ciel d'Antsonjombe dans la matinée, les tickets et les places se sont remplies comme il faut. « Je vous remercie, cher public, car malgré la pluie de ce matin, vous êtes quand même nombreux à être là » annonce Wawa. Un mauvais temps qui s'est dissipé, car en début d'après-midi, le soleil est revenu et avec les artistes, cela a chauffé l'ambiance d'Antsonjombe. « Je suis content de cette organisation, le public est là, les artistes invités également.

Tout est fait pour que la fête soit au top » continue l'ambassadeur de Telma. « Après ce concert, on ira tous à Nosy-Be pour participer au festival Somaroho. On essaie toujours d'améliorer et de faire plus, car si avant nous avions invité un seul groupe international, pour cette édition, il y aura des invités internationaux tous les soirs » dit-il. De retour d'une tournée à Mayotte, où la pluie n'a pas eu raison de l'engouement du public pour Wawa, il continue sur sa lancée et ne s'arrêtera pas de faire danser... tous ses fans !