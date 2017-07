Madagascar: BNI - Alexandre Mey reconnaît la compétence de la jeunesse malgache

Nosy Be a été troublé par un double délit, en mai. Une fillette de 8 ans a été… Plus »

Il a également parlé de la politique des Ressources Humaines de BNI Madagascar, la banque qui a recruté le plus de stagiaires et de personnes en premier emploi en 2016. Il a détaillé les différents métiers dans la banque où les personnes de différentes filières peuvent intégrer la grande famille BNI en faisant le métier qu'ils aiment. Une Agence école a été créée en 2016 pour accompagner les nouveaux entrants. Pour Alexandre Mey, cette conférence était un moyen de démontrer aux jeunes d'aujourd'hui que le monde économique a besoin d'eux et qu'il est possible pour tout le monde de prétendre rejoindre maintenant la Banque de demain, BNI Madagascar.

Une occasion pour lui de parler de la grande compétence de la jeunesse malgache. « Le meilleur capital humain que possède Madagascar est la jeunesse de sa population ; cette jeunesse malgache a de réels potentiels au regard des jeunes sportifs malgaches connus mondialement, ou au regard des jeunes entrepreneurs qui peuvent se distinguer localement ou même internationalement », selon Alexandre MEY. Et lui d'ajouter que « La valeur n'attend pas le nombre des années. En effet, un « jeune » peut tout à fait accélérer sa carrière par ses capacités et son choix à monter en compétences ».

